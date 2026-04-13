З початку доби ворог майже 50 разів атакував Дніпропетровщину: є поранені

Дніпропетровщина щодня потерпає від обстрілів та атак дронів-камікадзе

Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини

Протягом дня російські окупаційні війська масовано атакували Дніпропетровську область, використовуючи артилерію та ударні безпілотники. Внаслідок обстрілів двоє людей дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

Як повідомляє керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, під ударом ворога опинилися Нікопольський, Синельниківський, Криворізький та Дніпровський райони.

Нікопольщина: Окупанти били по райцентру, а також по Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах. Унаслідок обстрілів пошкоджені:

адміністративна будівля;

ліцей;

об'єкти інфраструктури;

приватні будинки та автомобіль.

Синельниківський район: Ворог атакував Межівську та Миколаївську громади. Там зафіксовано влучання у будинок культури, який зазнав руйнувань.

Криворізький та Дніпровський райони: Також перебували під ударами, наразі триває уточнення масштабів пошкоджень. У Дніпровському районі та самому Дніпрі пошкоджена інфраструктура. Постраждали дві жінки.

«Главком» писав, що у понеділок, 13 квітня, «російські окупаційні війська атакували Херсон» за допомогою безпілотника. Ворожий дрон поцілив у легковий автомобіль, у якому перебували люди. Повідомляється, що внаслідок влучання боєприпасу в автівці виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждали двоє осіб, які отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, російські окупаційні війська перетворили щоденні обстріли Херсона на полювання за мирними мешканцями. Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності рішучих дій міжнародної спільноти, щоб покласти край системному вбивству цивільних.

За словами президента, ситуація в Херсоні та прибережних громадах області вийшла за межі звичайних воєнних дій. Росіяни використовують дрони та артилерію для цілеспрямованих атак на перехожих, громадський транспорт та цивільні автівки.