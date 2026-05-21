Іран відновлює військовий потенціал значно швидше, ніж очікували в США

Аліна Самойленко
Іранський безпілотни в Національному аерокосмічному парку в Тегерані
фото: AP
Швидке відновлення військового потенціалу означає, що Іран залишається значною загрозою для регіональних союзників, якщо Дональд Трамп відновить бомбардування

Під час шеститижневого затишшя, яке розпочалося у квітні, Тегеран встиг відновити випуск окремих моделей безпілотників. Дані американських розвідувальних служб свідчать про те, що іранська армія повертає втрачені через американо-ізраїльські атаки бойові можливості з випередженням усіх прогнозів. Цей факт ставить під сумнів попередні заяви про тривале послаблення збройних сил країни. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Іран відновлює знищені пускові позиції, ракетні комплекси та заводи з випуску ключового озброєння. За інформацією представників американської влади, країна здатна повністю повернути колишній потенціал для здійснення атак за допомогою БпЛА орієнтовно за пів року.

Прискоренню цих процесів сприяли кілька чинників:

  • постачання ракетних компонентів з боку Китаю (попри чинну американську блокаду), хоча Пекін заперечує цей факт;
  • підтримка з боку Російської Федерації;
  • менші, ніж планувалося, масштаби руйнувань внаслідок ударів США та Ізраїлю.

Попри значні пошкодження інфраструктури, військово-промисловий комплекс Ірану відроджується не з нуля. Згідно з останніми підрахунками розвідки близько двох третин іранських пускових систем вціліли. Ця цифра виявилася вищою за квітневі оцінки, оскільки під час перемир'я іранські військові змогли розкопати та задіяти установки, засипані землею після бомбардувань. Країна зберегла орієнтовно половину свого загального парку БпЛА. Великий обсяг ракет берегової оборони залишився неушкодженим, оскільки повітряна кампанія союзників практично не зачіпала берегові військові об'єкти. Це дає Тегерану змогу і надалі контролювати судноплавні шляхи в Ормузькій протоці.

Поточні розвідувальні дані прямо суперечать заявам військового керівництва США. Раніше командувач Центрального командування (CENTCOM) адмірал Бред Купер зазначав, що в рамках операції «Епічна лють» було ліквідовано до 90% іранської оборонно-промислової бази, через що країна не зможе прийти до тями роками. Проте аналітики розвідки впевнені: руйнування відтермінували повне відновлення Ірану лише на кілька місяців, а не на роки, оскільки значна частина промисловості взагалі не постраждала.

У Пентагоні деталі розслідувань розвідки не коментують, обмежуючись загальними заявами про повну готовність американської армії захищати власні інтереси та партнерів у регіоні. На тлі заяв Дональда Трампа про ймовірне відновлення бомбардувань у разі відсутності нової мирної угоди, швидка мілітаризація Ірану залишається ключовою загрозою для Ізраїлю та держав Перської затоки.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий відновити атаки на Тегеран, якщо іранська сторона відхилить умови мирної угоди. 

Американський лідер зазначив, що ситуація перебуває на межі ескалації, проте дав Раді безпеки кілька днів на очікування «правильних відповідей». Трамп наголосив на готовності США діяти швидко і знову підтвердив свій намір не допустити появи в Ірану ядерної зброї, додавши, що у разі відсутності домовленостей Вашингтон вдасться до жорстких кроків.

