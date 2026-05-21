Іран прагне узаконити платний проїзд через Ормузьку протоку

Аліна Самойленко
Ормузька протока є життєво важливим судноплавним маршрутом для світової торгівлі нафтою
Іран обговорює з Оманом питання створення постійної системи стягнення плати за проїзд, щоб формалізувати свій контроль над морським судноплавством через Ормузьку протоку

Іран веде переговори з Оманом щодо впровадження постійної системи митних зборів для комерційних суден в Ормузькій протоці. Така ініціатива дозволить Тегерану офіційно закріпити свій контроль над стратегічно важливим морським коридором, проте ідея вже викликала різкий спротив з боку Сполучених Штатів. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Посол Ірану у Франції Мохаммад Амін-Неджад заявив, що обидві країни, які розділяють протоку, мають об'єднати ресурси для управління судноплавством та гарантування безпеки. За його словами, організація цих процесів вимагає фінансових витрат, тому логічно, що компанії, які використовують цей маршрут, повинні платити свою частку. Дипломат пообіцяв, що система зборів буде прозорою, і назвав її кроком до розв'язання «кореня проблеми» безпеки в регіоні.

Президент США Дональд Трамп миттєво відкинув пропозицію Тегерана. Спілкуючись із журналістами у Білому домі, він підкреслив, що Вашингтон наполягає на безкоштовному та повністю відкритому судноплавстві, оскільки вважає протоку міжнародними водами. Трамп також додав, що завдяки нинішній морській блокаді іранських портів, яку американські ВМС утримують з середини квітня, США фактично контролюють ситуацію в регіоні. Влада Оману наразі утримується від офіційних коментарів щодо цих переговорів.

Криза в Ормузькій протоці почалася наприкінці лютого після американо-ізраїльських авіаударів по Ірану. У відповідь Тегеран заблокував водний шлях і атакував ракетами арабських союзників США. Це призвело до значних людських жертв, серйозних руйнувань інфраструктури та фактичної зупинки руху цим маршрутом.

Ормузька протока є ключовою артерією глобальної економіки, через яку у мирний час транспортували п'яту частину світового обсягу нафти та зрідженого газу, а також значні обсяги добрив і алюмінію. Наразі трафік упав до критичного рівня. Якщо раніше тут проходило близько 135 суден щодня, то зараз Іран пропускає лише поодинокі кораблі. Іранська сторона заявила, що за дві доби за сприяння орпусу вартових ісламської революції (КВІР) транзитом пройшло 26 танкерів, проте навіть такі цифри є мізерними порівняно з довоєнним періодом. Загальне блокування судноплавства вже спровокувало стрибок цін на енергоносії та посилило глобальний інфляційний тиск.

Попри заяви іранських дипломатів про те, що навігація повністю не припинялася, а головною проблемою є висока вартість страхування, транспортні компанії бачать ситуацію інакше. Судновласники відмовляються відправляти свої кораблі через протоку через критичні загрози:

  • високу ймовірність потрапити під ракетний обстріл,
  • атаки безпілотних літальних апаратів,
  • ризик підриву на морських мінах.

Більшість міжнародних перевізників заявляють, що не відновлять роботу на цьому маршруті до повного завершення військових дій.

Зараз між США та Іраном діє нестабільне припинення вогню, узгоджене на початку квітня за посередництва Пакистану. Попри постійний обмін дипломатичними нотами через Ісламабад, сторони залишаються далекими від компромісу. Ба більше, останнім часом обидва табори публічно заявляли про готовність повернутися до активних бойових дій. Питання статусу Ормузької протоки залишається головною проблемою, оскільки європейські держави та лідери Арабської затоки, включно із Саудівською Аравією, солідарні з США: Іран не має права контролювати і тим паче оподатковувати маршрут, який історично є зоною вільного судноплавства.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий відновити атаки на Тегеран, якщо іранська сторона відхилить умови мирної угоди. 

Американський лідер зазначив, що ситуація перебуває на межі ескалації, проте дав Раді безпеки кілька днів на очікування «правильних відповідей». Трамп наголосив на готовності США діяти швидко і знову підтвердив свій намір не допустити появи в Ірану ядерної зброї, додавши, що у разі відсутності домовленостей Вашингтон вдасться до жорстких кроків.

