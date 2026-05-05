Рубіо заявив, що контроль Ірану над Ормузькою протокою не повинен бути нормалізований

Аліна Самойленко
фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо розкритикував Іран за блокування Ормузької протоки 

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що контроль Ірану над Ормузькою протокою не повинен бути нормалізований. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Рубіо розкритикував Тегеран за блокування критично важливого водного шляху та спроби змусити інші країни платити за транзит протокою.

«Вони намагаються зробити це якоюсь новою нормою», – сказав Рубіо у Білому домі. «За жодних обставин ми не можемо дозволити їм нормалізувати той факт, що вони можуть підривати комерційні судна та ставити міни у воді».

Він також наполягав на тому, щоб протока функціонувала так, як це було до війни.

«Ми надаємо перевагу тому, щоб ці протоки були відкриті так, як вони повинні бути відкриті, до того стану, до якого вони були», – сказав Рубіо.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочинають масштабну гуманітарну місію з евакуації іноземних кораблів, що опинилися заблокованими в Ормузькій протоці через бойові дії на Близькому Сході. Проєкт під назвою «Свобода» стартує в понеділок вранці за місцевим часом. Про це пише «Главком».

За словами Дональда Трампа, до США звернулися численні країни, чиї судна є «нейтральними та невинними спостерігачами», що не мають стосунку до конфлікту. Президент США підкреслив, що екіпажі перебувають у складних умовах, а на борту закінчуються запаси їжі та предметів першої потреби.

Як відомо, для реалізації проєкту «Свобода» залучено безпрецедентну кількість ресурсів. До операції входять 15 тис. військовослужбовців, понад 100 літаків різних типів, есмінці з керованим ракетним озброєнням та широкий спектр безпілотних літальних апаратів (БпЛА) для постійного моніторингу акваторії.

Військові наголошують, що така концентрація сил необхідна для придушення будь-яких спроб перешкоджати комерційному судноплавству в одному з найнебезпечніших регіонів світу.

Папа Римський розкритикував Трампа за перекручування його поглядів на Іран
Рубіо заявив, що військова операція проти Ірану, розпочата в лютому, закінчилася
Рубіо заявив, що контроль Ірану над Ормузькою протокою не повинен бути нормалізований
Італія захистила Папу Римського від критики Трампа
Іран заперечив причетність до останніх атак на ОАЕ
Рубіо і Лавров обговорили російсько-американські відносини

