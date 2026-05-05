Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран заперечив причетність до останніх атак на ОАЕ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Іран заперечив причетність до останніх атак на ОАЕ
Іран відкинув свою причетність до ударів по ОАЕ
фото з відкритих джерел

Раніше Міністерство оборони ОАЕ звинуватило Іран у запуску ракет та безпілотників по країні

Верховне військове командування Ірану відкинуло звинувачення у проведенні ракетних обстрілів або запусків дронів у бік Об'єднаних Арабських Еміратів протягом останнього часу. Ця заява стала відповіддю на повідомлення оборонного відомства ОАЕ про атаку, внаслідок якої було поранено трьох осіб, а також на інформацію про пожежу в порту Емірату Фуджейра, спричинену безпілотником. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Іранське командування «Хатам аль-Анбія» висунуло застереження на адресу ОАЕ. Тегеран заявив про готовність до жорсткої відплати у разі будь-яких агресивних дій з території Еміратів проти іранських прибережних зон чи островів. Іранська сторона також закликала владу ОАЕ не надавати свою територію для розміщення військових сил США та Ізраїлю, назвавши таку співпрацю неприпустимою для ісламської спільноти.

В іранському штабі підкреслили, що поточні звинувачення лише погіршують міжнародну ситуацію, а власну попередню стриманість пояснили прагненням зберегти безпеку мусульманського населення в регіоні.

Як відомо, Іран другий день поспіль здійснює атаки на Об’єднані Арабські Емірати, використовуючи ракети та безпілотники. Про це повідомляє Міністерство оборони ОАЕ.

У відомстві зазначили, що системи протиповітряної оборони активно протидіють повітряним загрозам. За їхніми даними, звуки вибухів, які чутно в різних регіонах країни, пов’язані з операціями з перехоплення ракет і дронів.

Нагадаємо, напередодні Об’єднані Арабські Емірати вже фіксували ракетну атаку з боку Ірану – першу після оголошеного перемир’я зі США. За даними Міноборони ОАЕ, було запущено чотири ракети, три з яких перехопили над територіальними водами, ще одна впала в море. У країні оголошували ракетну загрозу, а системи ППО працювали і над Дубаєм. На тлі атаки сталася пожежа в нафтопромисловій зоні Фуджейри – одному з ключових хабів перевалки нафтопродуктів.

Теги: Іран війна ОАЕ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти зберігають картини у кінотеатрі Генічеська
Вкрадені експонати з Херсонського музею гниють у підвалі в Генічеську
1 травня, 18:12
Рубіо назвав неприйнятним контроль Ірану над Ормузькою протокою
Рубіо назвав неприйнятним контроль Ірану над Ормузькою протокою
27 квiтня, 23:13
Понад 250 співробітників служб та комунальників працювали на місцях ударів усю ніч
Масований удар по Одесі: серед постраждалих – діти, є багато пошкоджень (фото)
27 квiтня, 07:21
Титуловані російські борці незаконно відвідали анексований Крим для участі у пропагандистському заході
ГУР оновив список російських спортсменів, які підтримують війну: хто потрапив до переліку
22 квiтня, 11:38
Збірна Ірану усі три матчі групового етапу Чемпіонату світу має провести у США
Іран назвав умову участі збірної у Чемпіонаті світі з футболу у США
21 квiтня, 12:19
Угруповання об'єднаних сил відповідає за оборону південної частини Сумщини
Чи існує загроза для Сум? ЗСУ відреагували на паніку в медіапросторі
20 квiтня, 15:24
WSJ: США готують силове захоплення іранських танкерів у міжнародних водах
WSJ: США готують силове захоплення іранських танкерів у міжнародних водах
18 квiтня, 23:01
Станції працюють в автоматизованому режимі та забезпечують вимірювання показників якості повітря
Україна встановила шість нових станцій з моніторингу якості повітря
7 квiтня, 12:40
Боєприпаси малопомітні, можуть бути замасковані під каміння, зливатися з ґрунтом, травою або навіть асфальтом
Окупанти скидають із БпЛА новий тип мін: МВС звернулося до українців
6 квiтня, 19:03

Політика

Рубіо і Лавров обговорили російсько-американські відносини
Рубіо і Лавров обговорили російсько-американські відносини
Пашинян заявив про курс на ЄС: Єреван отримав €30 млн на оборону
Пашинян заявив про курс на ЄС: Єреван отримав €30 млн на оборону
У Чувашії введено режим надзвичайної ситуації після атаки БпЛА
У Чувашії введено режим надзвичайної ситуації після атаки БпЛА
Європа вказала Вашингтону на двері? Союзники взялися за новий світовий порядок
Європа вказала Вашингтону на двері? Союзники взялися за новий світовий порядок
Трамп знову накинувся зі звинуваченнями на Папу Римського
Трамп знову накинувся зі звинуваченнями на Папу Римського
Румунія відправила у відставку проєвропейський уряд
Румунія відправила у відставку проєвропейський уряд

Новини

ЄС вимагає від України податкової реформи за кредит
Сьогодні, 21:36
Росія вдарила по відділеннях «Укрпошти» у трьох областях
Сьогодні, 20:57
Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Сьогодні, 18:43
Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Сьогодні, 17:30
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Сьогодні, 13:03
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua