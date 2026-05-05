Іран заперечив причетність до останніх атак на ОАЕ

Раніше Міністерство оборони ОАЕ звинуватило Іран у запуску ракет та безпілотників по країні

Верховне військове командування Ірану відкинуло звинувачення у проведенні ракетних обстрілів або запусків дронів у бік Об'єднаних Арабських Еміратів протягом останнього часу. Ця заява стала відповіддю на повідомлення оборонного відомства ОАЕ про атаку, внаслідок якої було поранено трьох осіб, а також на інформацію про пожежу в порту Емірату Фуджейра, спричинену безпілотником. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Іранське командування «Хатам аль-Анбія» висунуло застереження на адресу ОАЕ. Тегеран заявив про готовність до жорсткої відплати у разі будь-яких агресивних дій з території Еміратів проти іранських прибережних зон чи островів. Іранська сторона також закликала владу ОАЕ не надавати свою територію для розміщення військових сил США та Ізраїлю, назвавши таку співпрацю неприпустимою для ісламської спільноти.

В іранському штабі підкреслили, що поточні звинувачення лише погіршують міжнародну ситуацію, а власну попередню стриманість пояснили прагненням зберегти безпеку мусульманського населення в регіоні.

Як відомо, Іран другий день поспіль здійснює атаки на Об’єднані Арабські Емірати, використовуючи ракети та безпілотники. Про це повідомляє Міністерство оборони ОАЕ.

У відомстві зазначили, що системи протиповітряної оборони активно протидіють повітряним загрозам. За їхніми даними, звуки вибухів, які чутно в різних регіонах країни, пов’язані з операціями з перехоплення ракет і дронів.

Нагадаємо, напередодні Об’єднані Арабські Емірати вже фіксували ракетну атаку з боку Ірану – першу після оголошеного перемир’я зі США. За даними Міноборони ОАЕ, було запущено чотири ракети, три з яких перехопили над територіальними водами, ще одна впала в море. У країні оголошували ракетну загрозу, а системи ППО працювали і над Дубаєм. На тлі атаки сталася пожежа в нафтопромисловій зоні Фуджейри – одному з ключових хабів перевалки нафтопродуктів.