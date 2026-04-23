Трамп заявив, що особисто тримає Ормузьку протоку закритою

Іванна Гончар
Трамп заявив, що не дозволить Ірану заробляти сотні мільйонів щодня

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме його рішення стало причиною продовження блокади Ормузької протоки, попри готовність Ірану відновити судноплавство. За його словами, ситуація повністю контролюється американською стороною. Про це він сказав на брифінгу в Овальному кабінеті, пише «Главком».

«Ми повністю контролюємо ситуацію. Ми контролюємо всю протоку», – заявив Трамп.

Американський лідер також стверджує, що Іран сам звертався з пропозицією відкрити протоку. Трамп пояснив, що відмовився від відкриття протоки з економічних причин.

«Якщо ми відкриємо протоку, це означатиме, що вони зароблятимуть 500 млн доларів на день. Я не хочу, щоб вони заробляли 500 млн доларів на день, доки не врегулюють це питання», – каже він.

За його словами, рішення залишити протоку закритою він ухвалив особисто.

«Саме я залишив її закритою», – підсумував Трамп.

Як повідомлялось, повне розмінування Ормузької протоки може зайняти до шести місяців. Відповідну оцінку озвучили під час секретного засідання Комітету з питань збройних сил Палати представників США. Йдеться про знешкодження мін, які, за даними розвідки, були встановлені Іраном у стратегічно важливій протоці.

