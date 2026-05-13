У звіті Euro-Med йдеться про те, що ізраїльські сили систематично застосовують зґвалтування та сексуальні тортури, щоб принизити ув'язнених палестинських жінок

Палестинці зазнають жорстокого сексуального насильства з боку ізраїльських тюремних охоронців, солдатів, поселенців та слідчих

Звіт правозахисників та журналістське розслідування вказують на те, що сексуальне насильство стало частиною «стандартних операційних процедур» ізраїльських сил безпеки щодо палестинських в'язнів. Попри засудження Ізраїлем звірств ХАМАС 7 жовтня 2023 року, численні свідчення свідчать про аналогічні методи катувань з боку ізраїльських військових, охоронців в'язниць та поселенців. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Жертви описують групові зґвалтування, використання сторонніх предметів, сексуальне приниження та погрози насиллям щодо членів родин. Насильство застосовується до чоловіків, жінок і навіть неповнолітніх. Організація «Врятуймо дітей» зазначає, що більше половини опитаних підлітків, які перебували під вартою, стикалися із сексуальним насильством або були його свідками. Часто такі дії використовуються як інструмент тиску для вербування інформаторів або залякування громад з метою звільнення земель.

Хоча прямих наказів від вищого керівництва на зґвалтування немає, правозахисники наголошують на атмосфері повної безкарності. Навіть у випадках, коли існують відеодокази знущань, звинувачення проти військових часто знімаються, що ізраїльські посадовці називають «захистом героїчних бійців». Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір публічно виправдовує жорсткі умови утримання палестинців, яких він називає «нацистами», що лише підкріплює дегуманізацію ув'язнених.

Оскільки американські податки субсидують ізраїльську систему безпеки, США фактично стають причетними до цих порушень. Критики зазначають, що адміністрація Трампа та інші західні лідери мають вимагати відновлення візитів Червоного Хреста та обумовлювати військову допомогу дотриманням прав людини. Сексуальне насильство є неприйнятним незалежно від того, хто є жертвою, і замовчування цих фактів лише сприяє продовженню циклу насилля в регіоні.

Як відомо, парламент Ізраїлю більшістю голосів (62 проти 48) затвердив закон, який запроваджує смертну кару через повішення за вбивства ізраїльтян, скоєні з націоналістичних мотивів.

Документ став результатом тривалих зусиль ультраправої коаліції на чолі з міністром національної безпеки Ітамаром Бен-Гвіром. Нове законодавство визначає страту як покарання за замовчуванням у військових судах, де судять палестинців із Західного берега, і лише в особливих випадках дозволяє замінити її довічним ув’язненням.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що позиція його країни залишається незмінною: вона виступає проти створення Палестинської держави на «будь-якій території.

«Наша позиція до створення палестинської держави на будь-якій території не змінилася. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС буде роззброєний, будь то легким або важким шляхом. Мені не потрібні підтвердження, твіти чи лекції від когось», – наголосив очільник ізраїльського уряду.