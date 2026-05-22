Трамп заявив, що збільшить американський контингент у Польщі на 5000 військових

Дональд Трамп вирішив направити військових до Польщі через успішні вибори президента Кароля Навроцького та свої стосунки з ним

Президент США Дональд Трамп переглянув рішення Пентагону щодо скорочення військової присутності в Європі та оголосив про направлення до Польщі додаткових 5 тис. військовослужбовців. Заяву про цей крок американський лідер зробив у своїх соціальних мережах. Про це пише «Главком».

Головною причиною такого кроку Дональд Трамп назвав свої успішні союзницькі відносини з польським президентом-націоналістом Каролем Навроцьким, який здобув перемогу на виборах минулого року. Глава Білого дому окремо підкреслив, що свого часу з гордістю підтримував кандидатуру Навроцького на виборах, тому тепер радий оголосити про суттєве підкріплення для Варшави.

Це рішення стало несподіваним поворотом, оскільки всього тиждень тому Міністерство оборони США раптово призупинило планове ротаційне розгортання своєї бронетанкової бригади на території Польщі. Згодом Пентагон взагалі озвучив намір остаточно вивести з європейського континенту близько 4000 солдатів у рамках глобальної ревізії розташування своїх сил. Подібні плани Вашингтона викликали серйозне занепокоєння серед європейських та світових союзників США, а також стали неприємним сюрпризом для самого Кароля Навроцького, якого вважають близьким соратником чинного американського президента. Проте нове розпорядження Трампа повністю скасовує попередній графік скорочення військ для польської сторони.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейців уникати паніки через рішення Вашингтона відкласти перекидання до Польщі 4 тис. військовослужбовців зі складу 2-ї бронетанкової бригади 1-й кавалерійської дивізії.

Венс назвав цю ситуацію «не надто важливим питанням» і пояснив, що йдеться не про скасування місії, а лише про затримку. Водночас, він припустив, що підрозділи зрештою можуть розгорнути «в іншому місці» – як у межах Європи, так і за її межами, оскільки остаточного рішення щодо пункту призначення цих військ наразі немає.

До слова, Пентагон направив американських військових до України для вивчення досвіду застосування безпілотників у реальних бойових умовах. США прагнуть використати українські напрацювання у сфері дронів та протидії БпЛА для модернізації власної армії.