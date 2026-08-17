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Каллас анонсувала наймасштабніший пакет санкцій проти РФ з початку війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Каллас анонсувала наймасштабніший пакет санкцій проти РФ з початку війни
Кая Каллас зробила заяву про санкції проти Росії
фото: Reuters

За словами Каллас, після запровадження нових обмежень кількість російських суб’єктів, які підпадають під санкції, зросте приблизно на третину

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що протягом найближчих місяців Європейський Союз планує суттєво посилити санкційний тиск на Росію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її інтерв'ю для Die Welt.

«Санкції ЄС вже дорого обійшлися Росії, позбавивши російську військову машину понад €1 трлн, і на осінь я висуваю наймасштабніший список санкцій з початку війни», – наголосила Каллас.

За словами Каллас, після запровадження нових обмежень кількість російських суб’єктів, які підпадають під санкції, зросте приблизно на третину. «Тиск має продовжувати зростати від того часу, поки Москва не припинить війну», – додала вона.

Водночас посадовиця не розкрила конкретних термінів ухвалення та деталей майбутнього санкційного пакета.

Нагадаємо, Європейський Союз 7 серпня затвердив нові санкції проти Росії у відповідь на останні масовані атаки по Україні. До нових санкційних списків внесли п'ятьох осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Каллас наголосила, що кожна нова атака РФ на Україну є додатковою підставою для посилення європейського тиску на Москву.

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Теги: росія санкції Європейський Союз Кая Каллас

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