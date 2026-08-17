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Зять Трампа провів переговори з лідером ХАМАС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зять Трампа провів переговори з лідером ХАМАС
У межах поїздки Кушнер провів переговори з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі
фото: АР

Переговори відбулися на тлі спроб посередників відродити мирну ініціативу Трампа щодо Гази

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер зустрівся з лідером угруповання ХАМАС Халілом аль-Хаєю в Єгипті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Переговори між Кушнером та Хамасом відбулися в Ель-Аламейні, у них також взяв участь директор Ради з питань миру Микола Младенов. Вони відбулися на тлі спроб посередників відродити мирну ініціативу Трампа щодо Гази, яку Ізраїль відхилив минулого тижня.

Міністри закордонних справ Йорданії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Індонезії, Пакистану, Туреччини, Саудівської Аравії, Катару та Єгипту опублікували спільну заяву, в якій засудили відхилення Ізраїлем «дорожньої карти», пов’язаної з планом Трампа щодо Гази.

Кушнер також зустрівся з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ель-Сісі. Вони обговорили ситуацію в Газі та зусилля з забезпечення стабільності в усьому регіоні.

Нагадаємо, відхилення прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу мирного плану із 15 пунктів щодо Гази викликало занепокоєння серед дипломатів та союзників США. Представники дипломатичних кіл зазначають, що Вашингтону бракує важелів впливу на Ізраїль, що створює ризики для стабільності всього регіону.

Теги: США ХАМАС Джаред Кушнер

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