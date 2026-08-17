ЄС може внести до санкційних списків ще півтора тисячі осіб та компаній

У Євросоюзі планують щомісяця оновлювати персональні санкційні списки

Європейська служба зовнішніх дій готує наймасштабніше від початку повномасштабного вторгнення Росії розширення санкційних списків, повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода» .

Пропозиції можуть охопити приблизно 1600 фізичних осіб та компаній, переважна більшість яких пов’язана з російським військово-промисловим комплексом.

Дипломатичні джерела зазначають, що ініціатива передбачає саме доповнення персональних списків, а не ухвалення нового секторального пакета. Очікується, що пропозиції представлять послам країн ЄС у вересні, а їхнє остаточне затвердження планують на жовтень.

Окрім цього, ЄС має намір перейти до практики щомісячного оновлення обмежень під час засідань Ради ЄС із закордонних справ.

Раніше про підготовку цього рішення повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. За її словами, у разі схвалення ініціативи кількість підсанкційних російських осіб та організацій зросте одразу на третину. Вона також підкреслила необхідність посилення тиску на тлі зростання жертв серед цивільного населення України, додавши, що попередні обмеження вже коштували Росії понад трильйон євро.