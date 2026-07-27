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Трамп розкрив, що чекає на Іран у разі зриву переговорів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп розкрив, що чекає на Іран у разі зриву переговорів
Трамп попередив, що США мають інший сценарій, якщо переговори проваляться
скриншот з відео

Президент США заявив, що Тегеран сам запропонував нову зустріч. Водночас він дав зрозуміти: якщо домовитися не вдасться, Вашингтон повернеться до попереднього сценарію

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран сам запропонував провести нову зустріч із Вашингтоном. Водночас він попередив, що США були готові до альтернативного сценарію, якщо переговори не дадуть результату. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

За словами американського президента, Тегеран звернувся із проханням провести нову зустріч як через посередників, так і безпосередньо.

«Іран звернувся з проханням про зустріч як через посередників, так і безпосередньо. Ми зустрічаємося, і, гадаю, можуть статися позитивні події», – заявив Трамп.

Президент США також зазначив, що різке зниження цін на нафту могло свідчити про очікування ринку щодо можливого прогресу в переговорах між Вашингтоном і Тегераном.

Водночас Трамп висловив оптимізм щодо перспектив переговорів, однак наголосив, що у разі їхнього зриву США мали інший план дій.

«Є велика ймовірність, що може статися щось хороше. Якщо ж ні, то ми повернемося до того, чим займалися два дні тому», – заявив президент США.

Раніше, президент США Дональд Трамп відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Росія нібито передавала Ірану супутникові знімки американських військових баз у країнах Перської затоки. Американський лідер заявив, що планував особисто з'ясувати це у російського диктатора Володимира Путіна.

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Теги: США Іран війна

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