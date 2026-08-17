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Прем'єр Британії листувався з фейковою помічницею Трампа

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Прем'єр Британії листувався з фейковою помічницею Трампа
Прем'єр Британії Енді Бернем листувався з людиною, яка видала себе за радницю Трампа
фото: АР

Енді Бернем відповів людині, яка видавала себе за одну з найближчих радниць президента США, а згодом запідозрив обман

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем обмінявся кількома повідомленнями з людиною, яка видавала себе за керівницю адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз. Спочатку британський прем'єр вважав, що спілкується зі справжньою радницею президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Про інцидент виданню розповіли четверо чиновників. За їхніми словами, Бернем відповів на повідомлення людини, яка видавала себе за одну з найближчих радниць Трампа. Згодом прем'єр-міністр запідозрив, що контакт насправді був фейковим.

На Даунінг-стріт відмовилися розкривати подробиці інциденту, заявивши, що не коментують питання національної безпеки. Водночас одна з осіб, знайомих із перепискою, заявила, що повідомлення «не мають значення».

Наразі невідомо, про що саме Бернем листувався з людиною, яка видавала себе за Вайлз, та коли відбувся цей обмін повідомленнями. За інформацією Politico, подробиці помилкового контакту тримають у секреті.

Посольство Великої Британії у Вашингтоні порушило питання щодо інциденту перед Білим домом. Про це виданню повідомили двоє чиновників.

Водночас у британському уряді виникли побоювання, що телефон Сьюзі Вайлз могли зламати повторно. Однак представник Білого дому заявив, що цей випадок не пов'язаний зі зламом пристроїв керівниці адміністрації.

Схожі випадки вже фіксувалися у США. У 2025 році Білий дім та Федеральне бюро розслідувань розпочали розслідування після того, як сенатори, губернатори та керівники американських компаній отримували повідомлення і телефонні дзвінки від людини, яка видавала себе за Сьюзі Вайлз. Сама Вайлз тоді повідомила колегам, що контакти її мобільного телефону були зламані.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем пішов у відпустку лише через два тижні після вступу на посаду. Це рішення спричинило критику з боку його політичних опонентів.

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Теги: Дональд Трамп Енді Бернем Велика Британія

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