Трамп призупинив удари по Ірану через брак снарядів для ППО США

Американська армія була готова розпочати повітряну кампанію тривалістю до двох тижнів

Президент США Дональд Трамп вирішив призупинити підготовку до масштабної військової операції проти Ірану. За даними посадових осіб, розглядалася можливість тривалої повітряної кампанії, проте американське командування змушене зважати на стрімке зменшення власних запасів ракет для систем ППО, повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

«За словами чиновників, у п’ятницю американські збройні сили були готові розпочати серію інтенсивних ударів по Ірану, яка могла тривати до двох тижнів. Однак операцію було відкладено, щоб дати можливість продовжити дипломатичні переговори, а також з огляду на обговорення чиновниками наслідків, які масштабний удар міг би мати для скорочуваних запасів ракет Patriot та інших засобів протиповітряної оборони. За словами чиновників, президент все ще може віддати наказ про напад, при цьому вони зазначають, що ситуація залишається нестабільною», – йдеться у повідомленні.

Головною причиною стриманості Вашингтона стали побоювання американських військових та урядовців щодо спроможності США довгостроково захищати власні сили й союзників у регіоні. Тривала ескалація конфлікту потребуватиме значної кількості перехоплювачів, які наразі перебувають у дефіциті через попередні розгортання та допомогу союзникам.

Трамп заперечив, що вичерпання запасів боєприпасів є проблемою, наголосивши у своїй заяві для видання The Wall Street Journal, що «у нас набагато більше боєприпасів, ніж у будь-кого в світі, і набагато більше, ніж нам потрібно».

Водночас у Білому домі заявили, що національна безпека опиниться під загрозою, якщо ЗМІ опублікують оновлені дані уряду США щодо витрат на ракети систем Patriot і THAAD, які свідчать про велику кількість перехоплювачів, використаних з початку війни.

Наразі Білий дім та Пентагон зважують подальші кроки та аналізують наявні ресурси. Водночас рішення про повне скасування військових дій поки не ухвалено – йдеться саме про паузу, яка дасть змогу переоцінити ризики для оборонно-промислового потенціалу США перед можливим залученням у тривалий масштабний конфлікт.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що вартість війни США в Ірані наразі зросла до $37,5 млрд.

До слова, президент США Дональд Трамп найближчими днями має визначитися з подальшою стратегією щодо Ірану. У Вашингтоні розглядають два основні сценарії: погодитися на нове тимчасове перемир'я або розпочати разом з Ізраїлем масштабну військову операцію.

Раніше президент США Дональд Трамп розмірковував про розширення військової операції проти Ірану, і розглядав можливість висадки американської морської піхоти та повітряно-десантних сил на іранські острови в Ормузькій протоці.