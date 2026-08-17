Польща почала готуватися до можливої війни з Росією

У Міноборони країни не виключили масштабної провокації Кремля вже протягом найближчих місяців

Польща готується до потенційної війни на тлі загрози з боку Росії, хоча у Варшаві сподіваються, що збройного конфлікту вдасться уникнути. Водночас масштабна російська провокація може відбутися вже протягом кількох місяців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Polsat News.

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Варшава більше не відкидає сценарії, які раніше могли вважатися нереалістичними. «Ми готуємося до війни, сподіваючись, що вона ніколи не настане», – заявив Томчик.

Заступник міністра прокоментував попередження командувача силами НАТО в Європі Алексуса Гринкевича, який заявив, що до 2027 року Росія може відновити свій військовий потенціал і бути готовою до конфлікту з Європою.

Томчик вважає, що встановлювати конкретний термін, до якого Росія може становити безпосередню загрозу для країн Європи, вже не варто.

«Ми вже не поділяємо сценарії на реальні та нереальні, а лише на ймовірні та малоймовірні. Сьогодні я б уже не встановлював крайнього терміну. Навіть якась масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися протягом кількох місяців», – оцінив Томчик.

Подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від перебігу російсько-української війни. «Якщо ця війна закінчиться, то, звичайно, це дуже добре, але тоді цілком імовірно, що Росія почне відновлювати свій потенціал для наступного збройного конфлікту», – зазначив він.

Водночас заступник міністра оборони Польщі вважає, що зараз Росія не готова до прямої військової конфронтації з НАТО та програла б такий конфлікт.

«Тим більше що ми бачимо: Україна стримала Росію – не кажучи вже про весь потенціал Альянсу. Ми маємо усвідомлювати свою силу. Використовувати її, наводити порядок, підтримувати Україну та тримати Росію якомога далі від нас», – підкреслив Томчик.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик різко відреагував на заяви колишнього очільника оборонного відомства Маріуша Блащака, який виступив проти можливої передачі Україні ракет для систем Patriot.

Політики партії «Право і справедливість», зокрема Блащак, розкритикували наміри польського уряду передати Україні ракети-перехоплювачі. Вони заявляли, що ці боєприпаси мають використовуватися для захисту польського неба, міст та населення.