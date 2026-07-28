Стало відомо, коли Зеленський зустрінеться з Трампом у США

Переговори президентів України та США відбудуться за зачиненими дверима, а після них глава Білого дому прийме Беньяміна Нетаньяху

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 28 липня, проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Переговори відбудуться у другій половині дня за київським часом і пройдуть у закритому форматі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Roll Call, яке спеціалізується на новинах про Конгрес.

Зустріч Зеленського і Трампа запланована на 9:30 за східним часом США, що відповідає 16:30 за київським часом. Зазначається, що переговори відбудуться без доступу представників засобів масової інформації.

Після зустрічі з президентом України Дональд Трамп о 11:00 за східним часом (18:00 за Києвом) проведе окремі переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Ця зустріч також проходитиме за зачиненими дверима.

Після переговорів обидва лідери, як очікується, разом із Трампом візьмуть участь у церемонії прощання з американським сенатором Ліндсі Гремом.

Нагадаємо, під час візиту до Вашингтона Володимир Зеленський також зустрінеться із сенаторами США напередодні розгляду законопроєкту про так звані «пекельні санкції» проти Росії.

За даними The Hill, зустріч із сенаторами відбудеться у вівторок о 18:00 за місцевим часом у будівлі Капітолію. За київським часом вона розпочнеться о 01:00 середи, 29 липня. Запрошення отримали всі 100 членів Сенату США.

Очікується, що головною темою стане законопроєкт про посилення санкційного тиску на Росію та її торговельних партнерів через триваючу агресію проти України. Документ має двопартійну підтримку та був ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом.