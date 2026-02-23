Головна Світ Політика
Трамп виправдав нові мита вигаданою кризою. Аналіз Bloomberg

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп виправдав нові мита вигаданою кризою. Аналіз Bloomberg
фото: AP

Президент США Дональд Трамп запровадив нові глобальні тарифи, посилаючись на кризу платіжного балансу, яку багато економістів не вважають поточною проблемою для США

Рішення президента США Дональда Трампа запровадити нові глобальні мита у розмірі 15% спричинило справжній шок у фінансових колах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Для обходу нещодавнього рішення Верховного суду адміністрація використала Розділ 122 Закону про торгівлю 1974 року, який дозволяє вводити тимчасові обмеження у разі «фундаментальних міжнародних платіжних проблем». Проте провідні економісти та колишні посадовці Міністерства фінансів США в один голос стверджують, що заявлена Трампом криза платіжного балансу існує лише в офіційних документах Білого дому, а не в реальній економіці.

В указі про запровадження мит президент посилається на критичний дефіцит платіжного балансу та негативну інвестиційну позицію США, яка становить мінус $26 трлн. Проте Трамп уникає згадки про те, що це від’ємне значення зумовлене саме зростанням вартості американських акцій – показником, який він сам роками називав доказом економічного процвітання. Крім того, намагання примусити компанії інвестувати всередині США через мита лише поглибить цей негативний баланс у майбутньому.

Гіта Гопінат, колишня заступниця директора МВФ, виступила з різкою критикою, заявивши, що Сполучені Штати не мають жодної фундаментальної проблеми з міжнародними платежами. За її словами, 150-денні мита не здатні стратегічно скоротити торговельний дефіцит, а лише спровокують хаос на ринку, оскільки імпортери намагатимуться масово закупити товари до набрання чинності новими ставками. Колишні чиновники Мінфіну, такі як Джей Шамбо та Марк Собел, підкреслюють, що долар залишається стабільним, а інвестиційні потоки до США є достатніми для фінансування зовнішнього дефіциту, що повністю спростовує тезу про «неминуче знецінення валюти».

Експерти зазначають, що концепція, на яку спирається Трамп, є пережитком епохи Бреттон-Вудської системи та золотого стандарту, які давно перестали існувати. Юристи, зокрема Ніл Катьял, нагадують, що навіть захисники Трампа в судах раніше визнавали: Розділ 122 не призначений для регулювання торговельного дефіциту. Справжня загроза для США, на думку аналітиків, криється не в імпорті, а у зростаючому бюджетному дефіциті, який у найближче десятиліття може становити 6% ВВП щорічно, що призведе до небезпечного зростання процентних ставок.

Використання Розділу 122 нагадує кроки Річарда Ніксона у 1971 році, коли США справді мали брак золотих резервів для підтримки долара. Сучасна ситуація кардинально інша, і хоча правомірність дій Трампа викликає величезні сумніви, судові процеси можуть затягнутися довше, ніж діятимуть самі мита. Брад Сетсер із Ради з міжнародних відносин прогнозує, що 150-денний термін обмежень закінчиться раніше, ніж американська Феміда встигне винести остаточний вердикт, що робить цей крок адміністрації агресивним, але, ймовірно, короткочасним політичним інструментом.

Нагадаємо, Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними мита, які запровадив своїми указами президент Дональд Трамп. Згідно з рішенням, мита перевищують повноваження, надані президенту Конгресом згідно із законом 1977 року.

Ідеться про Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, відомий як IEEPA. Цей закон дозволяє президенту регулювати торгівлю під час надзвичайних ситуацій у країні, спричинених іноземними загрозами.

Теги: тарифи Дональд Трамп США

