Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посол США в НАТО прокоментував слова Зеленського про терміни укладення мирної угоди

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Посол США в НАТО прокоментував слова Зеленського про терміни укладення мирної угоди
Американський дипломат наголосив, що встановлення термінів закінчення російсько-української війни є «дуже небезпечним»
фото: AP

Вітакер заявив, що США хочуть, аби обидві сторони домовилися про мирну угоду

Посол США в НАТО Метью Вітакер заперечив припущення про те, що Сполучені Штати встановили новий термін для завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Я не думаю, що це щось, що було озвучено Сполученими Штатами. Ми хочемо, щоб бойові дії припинилися. Ми хочемо, щоб обидві сторони зібралися разом і домовилися про мирну угоду. Ми хотіли б, щоб це сталося якомога швидше, і... ми просто хочемо... щоб страждання і вбивства в Україні припинилися», – каже він.

Дипломат додав, що в цій ситуації встановлення термінів є «дуже небезпечним». «Ми хочемо, щоб мирна угода була укладена. Я думаю, що ми просто зробимо це, як тільки все буде готово. Але в кінцевому підсумку обидві сторони, росіяни і українці, повинні будуть погодитися на будь-яку угоду, яка буде укладена», – зазначив Вітакер.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати виступили з пропозицією, аби Росія та Україна до початку літа завершили війну. За його словами, ймовірно, що слід очікувати тиску від американців щодо таких часових рамок припинення активних бойових дій.

Раніше глава держави наголошував, що конкретні гарантії безпеки для України можуть створити умови для визначення чіткої дати завершення війни, яка триває не лише на українській території, а й становить загрозу для всієї Європи.

До слова, президент України Володимир Зеленський підбив підсумки другого раунду тристоронніх консультацій в ОАЕ, що завершилися 5 лютого 2026 року. Головним досягненням на військовому рівні стала спільна мова щодо технічного контролю за можливим припиненням вогню. Військові делегації України, США та РФ детально обговорили, як саме фіксуватимуться порушення, якщо політичне рішення про «тишу» буде ухвалене.

Читайте також:

Теги: переговори перемир'я Володимир Зеленський США посол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Федеральні агенти застосували спецзасоби проти протестувальників у США
Федеральні агенти застосували спецзасоби проти протестувальників у США
14 сiчня, 02:28
Конгрес намагається змусити Трампа жорсткіше бити по російській нафті
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
Павло Єлізаров створив підрозділ, що знищив російську техніку на $12 млрд
Зеленський назвав імʼя нового заступника командувача Повітряних сил
19 сiчня, 20:48
Лавров заявив, що Крим такий же важливий для безпеки Росії, як Гренландія, для США
Лавров заявив, що Крим такий же важливий для безпеки Росії, як Гренландія, для США
21 сiчня, 05:31
Дональд Трамп підписав документи про створення «Ради миру»
Трамп офіційно представив «Раду миру» в Давосі: список країн-учасниць
22 сiчня, 13:54
У Кремлі розпочалась зустріч Путіна з Кушнером та Віткоффом
Путін прийняв Віткоффа та Кушнера у Кремлі (відео)
22 сiчня, 22:33
Президент Фінляндії Александар Стубб озвучив різку оцінку політики США
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
4 лютого, 16:19
За словами Костенка, імітація діалогу потрібна Кремлю для того, щоб Трамп не заарештував одразу весь російський тіньовий флот
Нардеп назвав умови, за яких Путін піде на реальне перемир’я
24 сiчня, 17:51
Станом на ранок 30 січня 378 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла
Платіжки за січень будуть іншими. Зеленський дав доручення щодо киян, які залишилися без тепла
30 сiчня, 12:01

Політика

Посол США в НАТО прокоментував слова Зеленського про терміни укладення мирної угоди
Посол США в НАТО прокоментував слова Зеленського про терміни укладення мирної угоди
Євросоюз розглядає повну блокаду російських танкерів: як це позначиться на війні проти України
Євросоюз розглядає повну блокаду російських танкерів: як це позначиться на війні проти України
Польща створила резерв підвищеної готовності для швидкої мобілізації
Польща створила резерв підвищеної готовності для швидкої мобілізації
Швеція запроваджує жорсткі правила отримання громадянства: подробиці
Швеція запроваджує жорсткі правила отримання громадянства: подробиці
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Вірменії та Азербайджану
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Вірменії та Азербайджану
Директор з комунікацій офісу Стармера подав у відставку
Директор з комунікацій офісу Стармера подав у відставку

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua