Посол США в НАТО прокоментував слова Зеленського про терміни укладення мирної угоди

Вітакер заявив, що США хочуть, аби обидві сторони домовилися про мирну угоду

Посол США в НАТО Метью Вітакер заперечив припущення про те, що Сполучені Штати встановили новий термін для завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Я не думаю, що це щось, що було озвучено Сполученими Штатами. Ми хочемо, щоб бойові дії припинилися. Ми хочемо, щоб обидві сторони зібралися разом і домовилися про мирну угоду. Ми хотіли б, щоб це сталося якомога швидше, і... ми просто хочемо... щоб страждання і вбивства в Україні припинилися», – каже він.

Дипломат додав, що в цій ситуації встановлення термінів є «дуже небезпечним». «Ми хочемо, щоб мирна угода була укладена. Я думаю, що ми просто зробимо це, як тільки все буде готово. Але в кінцевому підсумку обидві сторони, росіяни і українці, повинні будуть погодитися на будь-яку угоду, яка буде укладена», – зазначив Вітакер.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати виступили з пропозицією, аби Росія та Україна до початку літа завершили війну. За його словами, ймовірно, що слід очікувати тиску від американців щодо таких часових рамок припинення активних бойових дій.

Раніше глава держави наголошував, що конкретні гарантії безпеки для України можуть створити умови для визначення чіткої дати завершення війни, яка триває не лише на українській території, а й становить загрозу для всієї Європи.

До слова, президент України Володимир Зеленський підбив підсумки другого раунду тристоронніх консультацій в ОАЕ, що завершилися 5 лютого 2026 року. Головним досягненням на військовому рівні стала спільна мова щодо технічного контролю за можливим припиненням вогню. Військові делегації України, США та РФ детально обговорили, як саме фіксуватимуться порушення, якщо політичне рішення про «тишу» буде ухвалене.