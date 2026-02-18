Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ватикан відмовився долучитися до Ради миру Дональда Трампа

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Ватикан відмовився долучитися до Ради миру Дональда Трампа
Ватикан пояснив відмову від Ради миру ризиком для ролі ООН
фото з відкритих джерел

Кардинал П’єтро Паролін заявив, що Святий престол має застереження через можливе підривання ролі ООН у врегулюванні криз

Папа Римський Лев XIV не братиме участі в Раді миру, ініційованій американським президентом Дональдом Трампом, оскільки у Ватикані побоюються, що новий формат може послабити авторитет Організації Об’єднаних Націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

За словами державного секретаря Святого престолу кардинала П’єтро Пароліна, Ватикан отримав запрошення приєднатися до ініціативи наприкінці січня, однак вирішив відмовитися через специфіку запропонованого формату. «Одне з занепокоєнь полягає в тому, що на міжнародному рівні саме ООН повинна керувати цими кризовими ситуаціями. Це одне з питань, на якому ми наполягали», – сказав він.

Паролін зазначив, що Святий престол традиційно підтримує багатосторонні механізми дипломатії та виступає за збереження центральної ролі ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів. У Ватикані побоюються, що створення альтернативних політичних платформ може призвести до фрагментації глобальної системи безпеки та послаблення усталених міжнародних інституцій.

Ініціатива Ради миру, яку просуває адміністрація Дональда Трампа, позиціонується як новий майданчик для переговорів щодо міжнародних криз. Деталі її структури та повноважень залишаються обмежено публічними, однак, за даними медіа, вона може передбачати участь окремих держав і впливових політичних акторів поза традиційними рамками ООН.

У дипломатичних колах звертають увагу, що позиція Ватикану відображає загальні дискусії навколо ролі глобальних інституцій у світі, де дедалі частіше з’являються альтернативні формати переговорів і політичних коаліцій. Святий престол, який має статус спостерігача в ООН, історично підтримує міжнародне право та багатосторонню систему, тому обережно ставиться до ініціатив, здатних змінити баланс між глобальними організаціями.

Раніше, Мексика заявила, що не приєднається до Ради миру Дональда Трампа, однак долучиться до процесу в статусі спостерігача та направить свого представника – посла при ООН, реагуючи на запрошення американської сторони.

Нагадаємо, 22 січня 2026 року президент Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення Ради миру на конференції в Давосі. Також стали відомі країни, які увійшли до «Ради миру» Трампа.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Ватикан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відмова Індії від російської нафти. Як працюють файли Епштейна
Відмова Індії від російської нафти. Як працюють файли Епштейна
3 лютого, 08:48
Дональд Трамп заблокував підписання пакета відбудови України на $800 млрд
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
20 сiчня, 21:42
Українська делегація на переговорах з РФ та США в Абу-Дабі
Reuters: США та Україна обговорюють можливість досягнення миру з РФ вже в березні
7 лютого, 00:03
Стало відомо, коли Трамп проведе перше засідання своєї Ради миру
Стало відомо, коли Трамп проведе перше засідання своєї Ради миру
8 лютого, 00:29
Аракчі підкреслив, що для Ірану це питання має не лише технічне, а й принципове значення
Іран заявив, що право на збагачення урану є ключем до угоди зі США
9 лютого, 01:57
CNN: Рубіо запевнив європейських лідерів у підтримці США, але є умова
CNN: Рубіо запевнив європейських лідерів у підтримці США, але є умова
15 лютого, 01:45
Кіт Келлог: якщо Україна витримає зиму – вона отримає перевагу
Путін шукає спосіб «гідно вийти» з війни – Келлог
21 сiчня, 20:00
Президент висловив розчарування повільністю окремих рішень міжнародних партнерів
Зеленський назвав головну небезпеку тривалої війни з Росією
14 лютого, 17:52
Дерсекретар США Марко Рубіо з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті уклав угоду про розвиток малих модульних реакторів
США та Угорщина підписали угоду про співпрацю у сфері цивільної ядерної енергетики
16 лютого, 15:57

Політика

«Ганебне рішення». Зеленський відреагував на допуск РФ та Білорусі до Паралімпіади-2026
«Ганебне рішення». Зеленський відреагував на допуск РФ та Білорусі до Паралімпіади-2026
Президент Австрії виступив за посилення підготовки армії
Президент Австрії виступив за посилення підготовки армії
Росія втратила ключову опору в Карибському регіоні
Росія втратила ключову опору в Карибському регіоні
Індія обвалила закупівлі російської нафти до мінімуму за два роки
Індія обвалила закупівлі російської нафти до мінімуму за два роки
Брюссель запропонував підтримати прикордонні з РФ регіони
Брюссель запропонував підтримати прикордонні з РФ регіони
Ватикан відмовився долучитися до Ради миру Дональда Трампа
Ватикан відмовився долучитися до Ради миру Дональда Трампа

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua