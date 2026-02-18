Ватикан відмовився долучитися до Ради миру Дональда Трампа

Кардинал П’єтро Паролін заявив, що Святий престол має застереження через можливе підривання ролі ООН у врегулюванні криз

Папа Римський Лев XIV не братиме участі в Раді миру, ініційованій американським президентом Дональдом Трампом, оскільки у Ватикані побоюються, що новий формат може послабити авторитет Організації Об’єднаних Націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

За словами державного секретаря Святого престолу кардинала П’єтро Пароліна, Ватикан отримав запрошення приєднатися до ініціативи наприкінці січня, однак вирішив відмовитися через специфіку запропонованого формату. «Одне з занепокоєнь полягає в тому, що на міжнародному рівні саме ООН повинна керувати цими кризовими ситуаціями. Це одне з питань, на якому ми наполягали», – сказав він.

Паролін зазначив, що Святий престол традиційно підтримує багатосторонні механізми дипломатії та виступає за збереження центральної ролі ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів. У Ватикані побоюються, що створення альтернативних політичних платформ може призвести до фрагментації глобальної системи безпеки та послаблення усталених міжнародних інституцій.

Ініціатива Ради миру, яку просуває адміністрація Дональда Трампа, позиціонується як новий майданчик для переговорів щодо міжнародних криз. Деталі її структури та повноважень залишаються обмежено публічними, однак, за даними медіа, вона може передбачати участь окремих держав і впливових політичних акторів поза традиційними рамками ООН.

У дипломатичних колах звертають увагу, що позиція Ватикану відображає загальні дискусії навколо ролі глобальних інституцій у світі, де дедалі частіше з’являються альтернативні формати переговорів і політичних коаліцій. Святий престол, який має статус спостерігача в ООН, історично підтримує міжнародне право та багатосторонню систему, тому обережно ставиться до ініціатив, здатних змінити баланс між глобальними організаціями.

Раніше, Мексика заявила, що не приєднається до Ради миру Дональда Трампа, однак долучиться до процесу в статусі спостерігача та направить свого представника – посла при ООН, реагуючи на запрошення американської сторони.

Нагадаємо, 22 січня 2026 року президент Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення Ради миру на конференції в Давосі. Також стали відомі країни, які увійшли до «Ради миру» Трампа.