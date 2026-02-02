Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Активістка, що поцілувала Путіна, та помічник глави «Росконгрессу» листувалися з Епштейном

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Активістка, що поцілувала Путіна, та помічник глави «Росконгрессу» листувалися з Епштейном
Листи Чукова і Дрокової опинилися в новій партії документів у справі Епштейна
колаж: glavcom.ua

У нових документах з архіву Епштейна 5876 разів згадується Росія і 1055 – Путін

Помічник директора російського фонду «Росконгресс» Роман Чуков і екскоординатор прокремлівського руху «Наші» Марія Дрокова вели листування з американським фінансистом, сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Агентство».

Листи Чукова і Дрокової опинилися в новій партії документів у справі Епштейна, опублікованій Мін'юстом США в п'ятницю.

Роман Чуков

Роман Чуков переслав свій рекомендаційний лист Епштейну в лютому 2015 року (хто є автором листа – незрозуміло). У листі росіянин названий «яскравим молодим лідером з глобальним баченням».

У листуванні Чуков кілька разів висловлював надію на зустріч з Епштейном на ПМЕФ-2015. Однак під час форуму фінансист написав росіянину, що перебуває в Нью-Йорку. Чуков відповів, що буде радий «зустрітися наступного разу, коли ви будете в Росії». У березні 2017 року Епштейн отримав лист від своєї асистентки Леслі Грофф про те, що «Роман Чуков хотів би з вами зустрітися». Грофф просила повідомити, чи хоче Епштейн зустрітися з ним.

Чуков – помічник директора «Росконгрессу» (організатор ПМЕФ), з 2016 року представляє Росію на молодіжному форумі країн ООН, що входять до «Великої двадцятки», і очолює молодіжне об'єднання Friends for Leadership, яке називав «міжнародною мережею пасіонаріїв, яка хоче змінювати світ на краще». Крім «Росконгрессу», Чуков працював в Інституті економіки РАН, РАНГіДС і Координаційному центрі національного домену мережі Інтернет.

Марія Дрокова

Дрокову Епштейну рекомендували в березні 2017 року як «видатну, дуже успішну для свого молодого віку жінку, яка буде рада зустрітися і показати вам свій план завоювання світу». У вересні минулого року видання Byline Times писало, що Дрокова працювала на Епштейна. У липні 2017 року Дрокова та Епштейн обговорювали роботу над його іміджем. Вона надіслала фінансисту список питань «для PR у традиційних медіа»: росіянку цікавило, з якими жінками у Епштейна є «позитивне професійне партнерство», а також список публічних фігур, які могли б дати «позитивні відгуки в ЗМІ».

У цьому ж листі Дрокова писала, що знає режисерів, які могли б зняти про Епштейна художній або документальний фільм, в тому числі – Лізу Бірк Педерсен, яка зняла фільм «Поцілунок Путіна» – про саму Дрокову. Також вона пропонувала Епштейну створити фонд проти харасменту. «Ти отримаєш доступ до великого пулу амбітних жінок. Ти можеш рекомендувати кращих з них своїм бізнес-партнерам або навіть наймати для себе», – йшлося у повідомленні.

З інших листувань Дрокової випливає, що вона організовувала зустрічі Епштейна з журналістами. У грудні 2017 року вона написала американцю, що «знайшла критерій для визначення розумних людей» – «чим більше ти єврей, тим ти розумніший». «Ти говорив, що ти на 98% єврей. Ти дуже розумний», – писала вона, пропонуючи провести захід «для всіх, хто на 98% єврей» з попереднім генетичним тестуванням для учасників.

Дрокова була активісткою «Наших» з 2005 року, у 2009 році на форумі «Селігер» поцілувала Путіна. За рік до цього активістка отримала орден «За заслуги перед Вітчизною» I ступеня. У 2010 році Дрокова виїхала з Росії і заснувала в США венчурну компанію з фондом $30 млн.

У нових документах з архіву Епштейна 5876 разів згадується Росія і 1055 – російський диктатор Володимир Путін. В одному з документів – звіті ФБР – Епштейн називається керуючим статком Путіна.

До слова, Міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило новий масштабний масив так званих файлів Епштейна – документів, пов’язаних зі справою фінансиста, сексуального злочинця та торговця людьми Джеффрі Епштейна.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції США не має підстав для розслідування повідомлень про ймовірну причетність президента Дональда Трампа до справи засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, оскільки ці твердження є неперевіреними та ґрунтуються на анонімних або непрямих свідченнях. 

Теги: росія росіяни США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мадуро ведуть під руки правоохоронці, 3 січня 2026 року
Спецоперація США у Венесуелі вражає, але й лякає
4 сiчня, 18:58
ЗСУ розкрили плани протидії авіації РФ у 2026 році
Повітряні сили ЗСУ розповіли, до чого готуються у 2026 році
2 сiчня, 16:52
Данія закликала США поважати суверенітет Гренландії на тлі нових заяв Трампа
Данія закликала США поважати суверенітет Гренландії на тлі нових заяв Трампа
5 сiчня, 00:26
Трамп: США очікують на «точну» кількість загиблих в Ірані, перш ніж діяти
Трамп: США очікують на «точну» кількість загиблих в Ірані, перш ніж діяти
14 сiчня, 00:43
Другий раунд перемовин України, США та РФ в Еміратах: що відомо
Другий раунд перемовин України, США та РФ в Еміратах: що відомо
24 сiчня, 12:46
Вибухи у Каракасі
У столиці Венесуели прогриміли вибухи, над містом літає авіація
3 сiчня, 09:10
Угода, запропонована США 23 грудня, передбачала, що Мадуро міг би покинути Венесуелу в обмін на поступки у сфері нафтовидобутку
NYT: Перед затриманням Мадуро отримав пропозицію від США
4 сiчня, 14:13
РФ оголосила понад 300 вироків українським військовим за «тероризм»
Росія масово засуджує українських полонених за «тероризм»: правозахисниця пояснила, як такі вироки ускладнюють обмін
11 сiчня, 22:15
За словами Костенка, імітація діалогу потрібна Кремлю для того, щоб Трамп не заарештував одразу весь російський тіньовий флот
Нардеп назвав умови, за яких Путін піде на реальне перемир’я
24 сiчня, 17:51

Соціум

Активістка, що поцілувала Путіна, та помічник глави «Росконгрессу» листувалися з Епштейном
Активістка, що поцілувала Путіна, та помічник глави «Росконгрессу» листувалися з Епштейном
РФ нарощує військову присутність біля Фінляндії: аналітики назвали причину
РФ нарощує військову присутність біля Фінляндії: аналітики назвали причину
Польський залізничник підтримав удар Росії по потягу на Харківщині
Польський залізничник підтримав удар Росії по потягу на Харківщині
Папа Римський закликав до миру напередодні Олімпіади
Папа Римський закликав до миру напередодні Олімпіади
П’ятирічного хлопчика, затриманого агентами ІСЕ, звільнено з-під варти
П’ятирічного хлопчика, затриманого агентами ІСЕ, звільнено з-під варти
Україна «буде мертва вже завтра»: міністр оборони Німеччини зробив моторошне застереження Заходу
Україна «буде мертва вже завтра»: міністр оборони Німеччини зробив моторошне застереження Заходу

Новини

Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua