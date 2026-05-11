Трамп і Сі Цзіньпін зустрінуться у Китаї: про що говоритимуть

Президент США Дональд Трамп та голова Китаю Сі Цзіньпіну під час зустрічі в міжнародному аеропорту Кімхе на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Пусані у 2025 році

Очікується, що США та Китай домовляться про форуми для сприяння взаємній торгівлі та інвестиціям

Цього тижня президент США Дональд Трамп прибуде до Китаю з першим за дев'ять років офіційним візитом для проведення дводенних переговорів із президентом Сі Цзіньпіном. Лідери двох найбільших економік світу зустрінуться особисто вперше за останні пів року, намагаючись стабілізувати відносини, суттєво підірвані торговельними розбіжностями та триваючим конфліктом на Близькому Сході. Програма візиту, запланованого на середу, четвер та п'ятницю, охоплює широке коло критичних питань: від ситуації навколо Ірану та Тайваню до контролю над ядерною зброєю та розвитком штучного інтелекту. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

У межах економічного блоку очікується, що Китай оголосить про масштабні закупівлі американських літаків Boeing, енергоносіїв та сільськогосподарської продукції. Сторони також планують офіційно анонсувати створення спеціальних Рад з питань торгівлі та інвестицій, хоча ці механізми все ще потребують технічного доопрацювання. Одним із найважливіших пунктів порядку денного стане обговорення продовження перемир'я у торговельній війні, яке забезпечує стабільний експорт критично важливих рідкісноземельних мінералів з Китаю до США. Попри нещодавнє рішення Верховного суду США про обмеження повноважень президента щодо самостійного запровадження мит, Трамп має намір відновити частину тарифів іншими законними способами, що додає переговорам особливої гостроти.

Геополітична частина дискусії зосередиться на впливі Китаю на Іран та Росію. Вашингтон розраховує, що Пекін використає свій статус головного споживача іранської нафти, щоб змусити Тегеран укласти мирну угоду після ударів США та Ізраїлю по іранській території наприкінці лютого. Водночас Трамп планує вкотре підняти питання постачання Китаєм товарів подвійного призначення та компонентів для російського та іранського режимів. Зі свого боку Сі Цзіньпін висловлює глибоке невдоволення підтримкою Тайваню з боку США, проте американська адміністрація вже дала зрозуміти, що її політика постачання зброї острову залишається непохитною.

Крім традиційних тем, адміністрація Трампа ініціює створення каналу комунікації щодо штучного інтелекту через стурбованість швидким розвитком китайських військових моделей ШІ. Також Вашингтон намагатиметься схилити Пекін до переговорів про контроль над ядерним озброєнням, хоча китайська сторона наразі приватно заявляє про повну відсутність зацікавленості в обговоренні свого ядерного потенціалу. Майбутня зустріч має стати вирішальною спробою запобігти подальшій ескалації після попередніх домовленостей у Південній Кореї та стабілізувати світові ринки, що потерпають від тривалої конфронтації двох держав.

Як відомо, Китай офіційно заборонив своїм компаніям виконувати американські санкції, запроваджені проти низки нафтопереробних підприємств, пов’язаних із торгівлею іранською нафтою.

Рішення ухвалило Міністерство торгівлі КНР, яке прямо заборонило «визнання, виконання та дотримання» обмежень США щодо п’яти компаній, зокрема Hengli Petrochemical Refinery Co. У Пекіні вважають, що ці заходи незаконно обмежують міжнародну торгівлю з третіми країнами.

Китай раніше вже критикував санкційну політику США, однак на практиці великі компанії часто змушені були її враховувати, щоб не втратити доступ до міжнародної фінансової системи.

Йдеться про пряме зіткнення двох юрисдикцій: китайський бізнес опинився перед вибором між виконанням вимог Вашингтона або власного уряду. Це особливо чутливо для нафтопереробної галузі, де Китай залишається одним із ключових покупців іранської нафти.