Американський ведучий обурив Трампа жартом про першу леді: деталі скандалу

glavcom.ua
Американський телеведучий та гуморист Джиммі Кіммел пожартував про першу леді США Меланію Трамп. Після невдалого жарту шоумен опинився у центрі гучного скандалу. Дональд та Меланія Трамп відреагували на слова ведучого. Про це пише «Главком» із посиланням на Еuronews.

Джиммі Кіммел раніше вже публічно жартував про президента США, наприклад, зі сцени Оскару. Проте цього разу його жарт призвів до гучного скандалу.

Що відомо про невдалий жарт Джиммі Кіммел

Інцидент відбувся в етері шоу Jimmy Kimmel Live. Ведучий згадав про вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому, де нещодавно сталася стрілянина. Джиммі Кіммел зіграв сцену, де звернувся до Меланії Трамп, назвавши її вдовою. «Місіс Трамп, ви сяєте, наче майбутня вдова».

Для Джиммі Кіммела притаманні жарти з часткою чорного гумору. Однак цього разу жарт обернувся для коміка скандалом. Річ у тім, що через декілька днів після етеру, де Кіммел пожартував про смерть Трампа, стався замах на президента США під час вечері кореспондентів у Білому домі.

Реакція Дональда Трампа на жарт ведучого

Дональд Трамп відреагував на жарт про Меланію Трамп у своїй власній соцмережі. Президент назвав жарт огидним. Також він закликав звільнити коміка з каналу, що може обернутися для нього втратою мільйонного контакту. 

Зокрема він зазначив, що насправді в етері Кіммела не було Меланії Трамп, а його жарт шокує. Він також пов’язав це зі стріляниною у Білому домі, натякаючи, що подібні слова це прямий заклик до насильства. Політик заявив, що багато людей обурені, і закликав звільнити Кіммела з телеканалів Disney та ABC.

Реакція Меланії Трамп

Перша леді США назвала Джиммі Кіммела боягузом та звернулася до каналу, де працює ведучий. На думку Меланії Трамп риторика Кіммела, сповнена ненависті та насильства та спрямована на те, щоб розколоти США.

«Його монолог про мою сім’ю – це не комедія. Його слова отруйні й поглиблюють політичну «хворобу» в Америці. Таким людям, як Кіммел, не слід мати можливість щовечора заходити в наші домівки та поширювати ненависть. Кіммел боягуз, який ховається за каналом ABC, бо знає, що мережа й надалі його прикриватиме. Досить – значить досить. Час для ABC зайняти чітку позицію. Скільки ще керівництво каналу буде дозволяти таку обурливу поведінку Кіммела за рахунок нашого суспільства», – написала Меланія Трамп у соцмережі.

Нагадаємо, ввечері 25 квітня щорічна вечеря кореспондентів Білого дому в готелі «Вашингтон Хілтон» була перервана через стрілянину. Президента Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета та держсекретаря Марко Рубіо терміново евакуювали з місця події. 

Як повідомляв «Главком», зброєного підозрюваного, якого було взято під варту на вечері кореспондентів Білого дому, було ідентифіковано як 31-річного Коула Томаса Аллена з Каліфорнії, повідомили CNN два джерела, знайомі з ситуацією. Тимчасовий начальник поліції Вашингтона, округ Колумбія, Джеффрі Керролл повідомив журналістам, що підозрюваний у стрілянині на вечері кореспондентів Білого дому мав кілька видів зброї, коли «атакував» на контрольно-пропускний пункт Секретної служби.

