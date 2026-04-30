Трамп після суперечки з Мерцом заявив про можливе скорочення військ США в Німеччині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп після суперечки з Мерцом заявив про можливе скорочення військ США в Німеччині
Президент США Дональд Трамп та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на зустрічі у Білому домі
фото: АР

Рішення можуть ухвалити найближчим часом

Вашингтон розглядає можливість скорочення американських військ у Німеччині. Про це заявив президент США Дональд Трамп, пише «Главком».

«Сполучені Штати вивчають та розглядають можливе скорочення військ у Німеччині, і протягом наступного короткого періоду часу буде прийнято рішення щодо цього питання», – заявив він.

Трамп після суперечки з Мерцом заявив про можливе скорочення військ США в Німеччині фото 1

Нагадаємо, Мерц заявив, що Сполучені Штати зазнають «приниження» з боку керівництва Ірану, намагаючись домовитися про припинення війни.

Він зазначив, що не бачить, «який стратегічний вихід зараз обирають американці» та додав, що іранські представники «дуже вміло ведуть переговори – або ж дуже вміло їх не ведуть – дозволяючи американцям поїхати до Ісламабаду, а потім знову поїхати без жодного результату».

Тоді Трамп розкритикував заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про наявність ядерної зброї в Ірані.

Раніше Мерц та міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль висловили скептицизм щодо заяв президента США Дональда Трампа про швидке завершення війни з Іраном. 

Читайте також:

Читайте також

Поліція і слідчі біля тіл людей, яких застрелив із карабіна зловмисник у Голосіївському районі Києва. 18 квітня 2026 року
«Дикий Захід» чи право на самозахит. Напад у Києві загострив дискусію про дозвіл на зброю для цивільних
21 квiтня, 15:00
Дипломат вважає, що Трампу залишилось не більше, ніж пів року життя
«Абсолютно аморальна людина». Колишній посол України в США дав фатальний прогноз для Трампа
31 березня, 15:15
CNN: Гегсет порадував Трампа своїм ставленням до війни з Іраном
CNN: Гегсет порадував Трампа своїм ставленням до війни з Іраном
1 квiтня, 00:59
Зростання цін відбулося після того, як обидві марки раніше подешевшали більш ніж на $1
Ціни на нафту знову злетіли: що на це вплинуло
2 квiтня, 09:38
Папа Римський відреагував на критику Трампа
Папа Римський заявив, що не боїться адміністрації Трампa: деталі
13 квiтня, 13:38
Через помилування Трампа Фонду допомоги жертвам злочинів не вистачає фінансування
Через помилування Трампа Фонду допомоги жертвам злочинів не вистачає фінансування
18 квiтня, 07:19
Трамп розкрив деталі про стрілянину на вечері кореспондентів
Трамп розкрив деталі про стрілянину на вечері кореспондентів
26 квiтня, 06:16
Підозрюваний у стрілянині під час затримання
Підозрюваному в замаху на Трампа загрожує довічне позбавлення волі
27 квiтня, 23:33
Дональд Трамп став першим лауреатом Премії миру ФІФА
Норвезька футбольна асоціація закликала скасувати Премію миру ФІФА, яку отримав Трамп
27 квiтня, 19:59

Трамп після суперечки з Мерцом заявив про можливе скорочення військ США в Німеччині
Трамп після суперечки з Мерцом заявив про можливе скорочення військ США в Німеччині
Суд назвав замовника підпалів майна прем'єра Стармера
Суд назвав замовника підпалів майна прем'єра Стармера
Вступ України до ЄС: Сибіга окреслив дедлайни наступних кроків
Вступ України до ЄС: Сибіга окреслив дедлайни наступних кроків
Ексглава ФБР постав перед судом у справі про погрози Трампу
Ексглава ФБР постав перед судом у справі про погрози Трампу
Путін повідомив, скільки чеченців воює проти України
Путін повідомив, скільки чеченців воює проти України
Трамп після розмови з Путіним вкотре заговорив про терміни завершення війни в Україні
Трамп після розмови з Путіним вкотре заговорив про терміни завершення війни в Україні

Новини

Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Вчора, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Вчора, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Вчора, 14:03

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

