Трамп після суперечки з Мерцом заявив про можливе скорочення військ США в Німеччині

Президент США Дональд Трамп та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на зустрічі у Білому домі

Рішення можуть ухвалити найближчим часом

Вашингтон розглядає можливість скорочення американських військ у Німеччині. Про це заявив президент США Дональд Трамп, пише «Главком».

«Сполучені Штати вивчають та розглядають можливе скорочення військ у Німеччині, і протягом наступного короткого періоду часу буде прийнято рішення щодо цього питання», – заявив він.

Нагадаємо, Мерц заявив, що Сполучені Штати зазнають «приниження» з боку керівництва Ірану, намагаючись домовитися про припинення війни.

Він зазначив, що не бачить, «який стратегічний вихід зараз обирають американці» та додав, що іранські представники «дуже вміло ведуть переговори – або ж дуже вміло їх не ведуть – дозволяючи американцям поїхати до Ісламабаду, а потім знову поїхати без жодного результату».

Тоді Трамп розкритикував заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про наявність ядерної зброї в Ірані.

Раніше Мерц та міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль висловили скептицизм щодо заяв президента США Дональда Трампа про швидке завершення війни з Іраном.