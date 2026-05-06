Трамп зробив заяву про переговори з Іраном

Трамп: вони дуже хочуть укласти угоду

США продовжують переговори з Іраном і бачать готовність країни до домовленостей. Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи в Овальному кабінеті. За словами Трампа, Вашингтон провів «дуже позитивні» переговори з Тегераном, пише «Главком».

«Ми маємо справу з людьми, які дуже хочуть укласти угоду. І ми побачимо, чи зможуть вони укласти угоду, яка нас задовольнить», – сказав Трамп.

Американський президент також наголосив, що США «дуже добре справляються» в ситуації навколо Ірану, а сам процес, за його словами, «йде дуже гладко».

Раніше Трамп заявив, що шанси на укладення нової ядерної угоди з Іраном є «дуже високими». Глава Білого дому зазначив, що Іран погодився не використовувати свої підземні ядерні об’єкти. Говорячи про переговорний процес, Трамп назвав малоймовірною поїздку своїх представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Пакистану.

Як повідомлялось, адміністрація Дональда Трампа впевнена, що перебуває за крок до підписання меморандуму, який має зупинити бойові дії та розв'язати питання ядерної програми Ірану. США очікують фінальної відповіді Тегерана протягом 48 годин.