Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп зробив заяву про переговори з Іраном

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп зробив заяву про переговори з Іраном
Трамп високо оцінив переговори з іранською стороною
фото: Reuters

Трамп: вони дуже хочуть укласти угоду

США продовжують переговори з Іраном і бачать готовність країни до домовленостей. Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи в Овальному кабінеті. За словами Трампа, Вашингтон провів «дуже позитивні» переговори з Тегераном, пише «Главком».

«Ми маємо справу з людьми, які дуже хочуть укласти угоду. І ми побачимо, чи зможуть вони укласти угоду, яка нас задовольнить», – сказав Трамп.

Американський президент також наголосив, що США «дуже добре справляються» в ситуації навколо Ірану, а сам процес, за його словами, «йде дуже гладко».

Раніше Трамп заявив, що шанси на укладення нової ядерної угоди з Іраном є «дуже високими». Глава Білого дому зазначив, що Іран погодився не використовувати свої підземні ядерні об’єкти. Говорячи про переговорний процес, Трамп назвав малоймовірною поїздку своїх представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Пакистану.

Як повідомлялось, адміністрація Дональда Трампа впевнена, що перебуває за крок до підписання меморандуму, який має зупинити бойові дії та розв'язати питання ядерної програми Ірану. США очікують фінальної відповіді Тегерана протягом 48 годин. 

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп переговори Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські фірми використовують китайські деталі у виробництві безпілотників
Китай відкрито постачає до РФ та Ірану компоненти для безпілотників, оминаючи санкції
Вчора, 07:55
Удар по Одесі, нові заяви Трампа: головне за ніч 27 квітня
Удар по Одесі, нові заяви Трампа: головне за ніч 27 квітня
27 квiтня, 05:45
Американську делегацію очолить віцепрезидент США (ліворуч), іранську – речник парламенту
Коли відбудуться наступні переговори між США та Іраном: ЗМІ назвали дату
21 квiтня, 12:12
Трамп анонсував «новий світанок» для Куби
Трамп анонсував «новий світанок» для Куби
18 квiтня, 03:59
Начальник ВМС Ірану назвав морську блокаду Трампа «піратством та крадіжкою»
Начальник ВМС Ірану назвав морську блокаду Трампа «піратством та крадіжкою»
17 квiтня, 23:35
Президент США видалив пост після хвилі обурення
Не Ісус, а лікар. Трамп виправдався за скандальний пост (відео)
13 квiтня, 20:34
Венс очолить делегацію США на переговорах з Іраном у Пакистані
Венс очолить делегацію США на переговорах з Іраном у Пакистані
9 квiтня, 04:27
Смерть Луческу, удари по Україні та ухвалення важливих законів. Головне за 7 квітня 2026
Смерть Луческу, удари по Україні та ухвалення важливих законів. Головне за 7 квітня 2026
7 квiтня, 21:28
США та Іран провели переговори перед дедлайном Трампа
США та Іран провели переговори: що відомо
7 квiтня, 18:01

Політика

Трамп зізнався, що очікував нафту по $250 після початку війни з Іраном
Трамп зізнався, що очікував нафту по $250 після початку війни з Іраном
Трамп зробив заяву про переговори з Іраном
Трамп зробив заяву про переговори з Іраном
Франція перекинула авіаносець до Червоного моря
Франція перекинула авіаносець до Червоного моря
Зеленський просить союзників прискорити постачання ППО перед зимою
Зеленський просить союзників прискорити постачання ППО перед зимою
Кремль знову пригрозив Україні напередодні 9 травня
Кремль знову пригрозив Україні напередодні 9 травня
Путін провокує Україну напередодні 9 травня заради ескалації
Путін провокує Україну напередодні 9 травня заради ескалації

Новини

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Вчора, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Вчора, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Вчора, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Вчора, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Вчора, 14:05

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua