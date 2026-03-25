Трамп нарощує військову присутність на Близькому Сході попри заяви про переговори

США розглядають можливість висадки десанту на території Ірану

Пентагон планує відправити тисячі військовослужбовців елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії до зони конфлікту на Близькому Сході. За даними джерел Reuters, мова йде про контингент чисельністю від 3 тис. до 4 тис. солдатів, які базуються у Форт-Брегзі. Це посилення відбувається на тлі суперечливих заяв Дональда Трампа: поки президент США говорить про «продуктивні» переговори з Тегераном, реальні військові кроки свідчать про підготовку до ескалації. Про це пише «Главком».

Ймовірні сценарії та нові цілі:

адміністрація Трампа розглядає можливість висадки десанту безпосередньо на території Ірану. Однією з ключових цілей називають острів Харг, через який проходить 90% іранського експорту нафти;

розглядаються варіанти розгортання військ на іранському узбережжі для забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Раніше США вже направили до регіону десантний корабель USS Boxer із підрозділами морської піхоти, що доповнило 50-тисячне угруповання американських військ, яке вже перебувало в регіоні.

З початку операції 28 лютого США вразили вже 9000 цілей в Ірані. Проте конфлікт дорого коштує Вашингтону: офіційно підтверджено загибель 13 американських військових, ще 290 отримали поранення.

Подальше нарощування сили створює значні ризики для Дональда Трампа. По-перше, Іран заперечив проведення будь-яких переговорів, що ставить під сумнів заяви Білого дому про дипломатичний успіх. По-друге, підтримка війни серед американців стрімко падає: згідно з останніми опитуваннями, лише 35% громадян схвалюють удари по Ірану, тоді як 61% виступають проти. Подальше залучення наземних військ може остаточно підірвати передвиборчі обіцянки Трампа не втягувати країну в нові «нескінченні війни».

Раніше Іран заявив про готовність розглянути пропозиції США щодо припинення конфлікту, однак наголосив, що майбутня угода має враховувати його ключові вимоги, зокрема скасування санкцій і право на мирний атом.

Між Вашингтоном і Тегераном останніми днями відбулися непрямі контакти, ініційовані американською стороною. «Останніми днями відбувся контакт між США та Іраном, ініційований Вашингтоном, але нічого, що досягло б рівня повномасштабних переговорів».

До слова, Пакистан розпочав дипломатичні зусилля, щоб виступити посередником у переговорах між США та Іраном щодо припинення конфлікту.