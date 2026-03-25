Трамп нарощує військову присутність на Близькому Сході попри заяви про переговори

Аліна Самойленко
glavcom.ua
США розглядають можливість висадки десанту на території Ірану

Пентагон планує відправити тисячі військовослужбовців елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії до зони конфлікту на Близькому Сході. За даними джерел Reuters, мова йде про контингент чисельністю від 3 тис. до 4 тис. солдатів, які базуються у Форт-Брегзі. Це посилення відбувається на тлі суперечливих заяв Дональда Трампа: поки президент США говорить про «продуктивні» переговори з Тегераном, реальні військові кроки свідчать про підготовку до ескалації. Про це пише «Главком».

Ймовірні сценарії та нові цілі:

  • адміністрація Трампа розглядає можливість висадки десанту безпосередньо на території Ірану. Однією з ключових цілей називають острів Харг, через який проходить 90% іранського експорту нафти;
  • розглядаються варіанти розгортання військ на іранському узбережжі для забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Раніше США вже направили до регіону десантний корабель USS Boxer із підрозділами морської піхоти, що доповнило 50-тисячне угруповання американських військ, яке вже перебувало в регіоні.

З початку операції 28 лютого США вразили вже 9000 цілей в Ірані. Проте конфлікт дорого коштує Вашингтону: офіційно підтверджено загибель 13 американських військових, ще 290 отримали поранення.

Подальше нарощування сили створює значні ризики для Дональда Трампа. По-перше, Іран заперечив проведення будь-яких переговорів, що ставить під сумнів заяви Білого дому про дипломатичний успіх. По-друге, підтримка війни серед американців стрімко падає: згідно з останніми опитуваннями, лише 35% громадян схвалюють удари по Ірану, тоді як 61% виступають проти. Подальше залучення наземних військ може остаточно підірвати передвиборчі обіцянки Трампа не втягувати країну в нові «нескінченні війни».

Раніше Іран заявив про готовність розглянути пропозиції США щодо припинення конфлікту, однак наголосив, що майбутня угода має враховувати його ключові вимоги, зокрема скасування санкцій і право на мирний атом. 

Між Вашингтоном і Тегераном останніми днями відбулися непрямі контакти, ініційовані американською стороною. «Останніми днями відбувся контакт між США та Іраном, ініційований Вашингтоном, але нічого, що досягло б рівня повномасштабних переговорів».

До слова, Пакистан розпочав дипломатичні зусилля, щоб виступити посередником у переговорах між США та Іраном щодо припинення конфлікту.

Читайте також

Інформація щодо постраждалих та інших наслідків удару уточнюється
Росіяни атакували адмінбудівлю в Сумах: поранено підлітка
18 березня, 11:26
Джо Кент наголосив, що не може підтримувати військову операцію проти Ірану
Голова контртерористичного центру США йде у відставку через війну на Близькому Сході
17 березня, 18:27
Українські військові поцілили фрегат морськими дронами Magura
Україна «потопила» фрегат НАТО під час військових навчань у Португалії
17 березня, 16:30
Зустріч Головкома Олександра Сирського з генералом Мікаелем Классоном
Головкоми України та Швеції узгодили кроки посилення ЗСУ: подробиці
13 березня, 13:32
Клімкін вважає, що американці зараз сфокусуються саме на Ірані, а цим користуватимуться росіяни
Ексміністр закордонних справ пояснив, як війна США з Іраном вплине на Україну
1 березня, 17:15
Чотири людини отримали поранення
Іранський БпЛА атакував нафтовий танкер Skylight під прапором Палау
1 березня, 14:32
Кілька співробітників аеропорту отримали легкі травми, їм оперативно надали необхідну медичну допомогу
У Кувейті іранський дрон атакував міжнародний аеропорт
28 лютого, 19:36
Трамп вважає російську армію непереможною, але факти свідчат ьпро протилежне
Трамп робить дві великі помилки в переговорах із Путіним – WP
28 лютого, 16:15
Подружжя Звонецьких не очікували, що в них народиться трійня
Військовий з Чернівців став батьком трійні: захисник розповів про неочікуване поповнення
25 лютого, 13:42

Новини

Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Вчора, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Вчора, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
23 березня, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
23 березня, 12:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
