«План мрії Путіна»: Туск заявив про загрозу єдності союзників

Прем’єр Польщі перелічив фактори, які, за його словами, послаблюють Захід

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що низка подій у Європі та США може відповідати інтересам Кремля і назвав це «планом мрії Путіна». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у соцмережі Х.

Туск об’єднав кілька тенденцій, що, на його думку, створюють загрозу для безпеки Європи. «Загроза розпаду НАТО, послаблення санкцій проти Росії, масштабна енергетична криза в Європі, припинення допомоги Україні та блокування Орбаном кредиту для Києва - все це схоже на план мрії Путіна», – написав польський прем’єр.

Він також різко розкритикував політику Угорщини, зокрема дії прем’єра Віктора Орбана та міністра закордонних справ Петера Сійярто.

Приводом стали повідомлення у медіа про можливі тісні контакти угорського керівництва з Росією. Туск заявив, що аудіозапис розмови Сійярто з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим є «гнітючим» і свідчить про «глибоко тривожні» відносини між Будапештом і Москвою.

На думку польського прем’єра, сукупність цих факторів може підірвати єдність Заходу та послабити його позиції на тлі війни Росії проти України.

Нагадаємо, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що союзники по НАТО не мають чіткого розуміння, якої саме підтримки від них вимагають Сполучені Штати. За словами Певкура, адміністрація президента США Дональда Трампа надсилає суперечливі сигнали щодо участі союзників у діях на Близькому Сході. Він зазначив, що спочатку Вашингтон закликав НАТО долучитися до операцій, згодом заявив, що союзники не потрібні, а потім висловив позицію, що країни Альянсу мають діяти самостійно.