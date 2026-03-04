Головна Світ Політика
Трамп пригрозив зупинити всю торгівлю з Іспанією. Мадрид відповів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час переговорів
фото: Reuters

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес має виступити із заявою 4 березня

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть припинити всю торгівлю з Іспанією після того, як Мадрид відмовився надати доступ до військових баз Рота та Морон для операцій на Близькому Сході. Про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі, пише «Главком».

«Ми припинимо всю торгівлю з Іспанією. Ми не хочемо мати нічого спільного з Іспанією», – заявив Трамп.

Також американський президент наголосив, що Іспанія стала єдиною державою-членом НАТО, яка не погодилася збільшити оборонні витрати до 5% ВВП. За його словами, він уже доручив міністру фінансів Скотту Бессенту розглянути припинення економічних відносин з Мадридом.

У відповідь іспанський уряд заявив, що країна має достатні ресурси для пом’якшення можливих наслідків. За даними видання El Mundo, у Мадриді наголосили, що готові підтримати сектори економіки, які можуть постраждати.

Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес підкреслив, що бази Рота і Морон є суверенною територією Іспанії і можуть використовуватися лише відповідно до двосторонніх домовленостей зі США.

Віцепрем’єрка Йоланда Діас заявила, що оборонну політику країни визначає іспанський народ, а не інші держави. Опозиційний лідер Альберто Нуньєс Фейхоо водночас закликав союзників поважати Іспанію, але розкритикував уряд за ризики для міжнародної позиції країни.

Прем’єр-міністр Педро Санчес має виступити із заявою 4 березня.

Як повідомлялось, уряд Іспанії офіційно заборонив Сполученим Штатам Америки використовувати спільні авіабази Рота та Морон.

Теги: Дональд Трамп Іспанія військові

