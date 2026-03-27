США озвучили нові терміни війни з Іраном: деталі

glavcom.ua
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна з Іраном буде довшою, ніж казав Трамп
Марко Рубіо визнав проблеми з переговорами і попередив про затягування конфлікту

Державний секретар США Марко Рубіо заявив союзникам, що війна з Іраном триватиме довше, ніж очікувалося раніше, і може затягнутися щонайменше на кілька тижнів. Про цн повідомляє «Главком» з посиланням на видання Axios.

На початку конфлікту президент США Дональд Трамп припускав, що операція триватиме чотири-шість тижнів. Однак, за словами держсекретаря, ситуацію суттєво ускладнює відсутність прямого зв’язку з іранським керівництвом.

Діалог наразі ведеться через посередників, оскільки іранські посадовці уникають відкритих каналів комунікації. «Ми рішуче налаштовані досягти всіх своїх цілей у цій війні», – наголосив Рубіо під час закритих переговорів із союзниками.

Він також пояснив, що американська сторона не має чіткого розуміння, хто саме в Ірані ухвалює остаточні рішення, що ускладнює переговорний процес і затягує можливу розв’язку.

За словами держсекретаря, іранські чиновники уникають телефонних розмов через побоювання бути виявленими та ліквідованими. Пізніше, під час спілкування з пресою після зустрічі G7, Рубіо підтвердив, що завершення конфлікту не буде швидким. «Цей конфлікт закінчиться за кілька тижнів», – зазначив він.

До слова, за чотири тижні війни проти Ірану американські військові застосували понад 850 крилатих ракет Tomahawk, що викликало занепокоєння частини посадовців Пентагону через стрімке скорочення запасів високоточної зброї.

Ці ракети залишаються ключовим елементом ударів ще з часу їх першого застосування під час війни в Перській затоці 1991 року. Водночас щороку виробляється лише кілька сотень Tomahawk, а точну кількість на озброєнні Пентагон не розголошує. Головна перевага Tomahawk – здатність уражати цілі на відстані понад 1600 км, що дозволяє уникати ризику для пілотів у повітряному просторі противника.

 

