Meta розблокувала акаунти Трампа у Facebook та Instagram

Розблокування в компанії аргументували тим, що американці «повинні мати можливість чути голоси людей, які претендують на лідерство в країні»

Компанія Meta відновила облікові записи колишнього президента США Дональда Трампа у соцмережах Facebook та Instagram після того, як призупинила їх на два роки. Це підтвердив речник компанії Енді Стоун, повідомляє Reuters.

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Ще в січні у Meta заявили, що планує зняти блокування з акаунта експрезидента «найближчими тижнями», та задіє жорсткіші санкції – блокування терміном від місяця до двох років – якщо Трамп знову порушить правила платформи.

Рішення відновити акаунти Трампа пояснили тим, що американці «повинні мати можливість чути голоси людей, які претендують на лідерство в країні». Тепер експрезидент США відновлює доступ до ключових платформ для роботи з виборцями та збору політичних засобів напередодні чергової спроби балотуватися до Білого дому у 2024 році. Його штаб уже готується до цього.

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Нагадаємо, що проти експрезидента США Дональда Трампа подали позов через смерть правоохоронця під час штурму Капітолія. Від колишнього голови Білого дому вимагають відшкодування. Власне цей інцидент і став причиною блокування соцмереж.

Крім того, проти Трампа у США порушені кілька кримінальних справ, за які йому загрожує ув'язнення. Так, Суд Нью-Йорка зобов’язав два структурні підрозділи бізнес-імперії 45-го президента США Дональда Трампа – Trump Corporation і Trump Payroll Corp – виплатити максимально можливий за законами штату штраф у розмірі 1,61 мільйона доларів у справі про податкове шахрайство.

Тим часом соратник Трампа, колишній фінансовий директор компанії Trump Organization Аллен Вайссельберг засуджений до п'яти місяців ув'язнення. Вайсельберг у серпні визнав себе винним у приховуванні $1,76 млн доходу від податкових органів.