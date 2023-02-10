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Meta розблокувала акаунти Трампа у Facebook та Instagram

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Meta розблокувала акаунти Трампа у Facebook та Instagram
Трамп використає відновлені соцмережі для передвиборчої кампанії
Фото: Associated Press

Розблокування в компанії аргументували тим, що американці «повинні мати можливість чути голоси людей, які претендують на лідерство в країні»

Компанія Meta відновила облікові записи колишнього президента США Дональда Трампа у соцмережах Facebook та Instagram після того, як призупинила їх на два роки. Це підтвердив речник компанії Енді Стоун, повідомляє Reuters.

Ще в січні у Meta заявили, що планує зняти блокування з акаунта експрезидента «найближчими тижнями», та задіє жорсткіші санкції – блокування терміном від місяця до двох років – якщо Трамп знову порушить правила платформи. 

Рішення відновити акаунти Трампа пояснили тим, що американці «повинні мати можливість чути голоси людей, які претендують на лідерство в країні». Тепер експрезидент США відновлює доступ до ключових платформ для роботи з виборцями та збору політичних засобів напередодні чергової спроби балотуватися до Білого дому у 2024 році. Його штаб уже готується до цього.

Нагадаємо, що проти експрезидента США Дональда Трампа подали позов через смерть правоохоронця під час штурму Капітолія. Від колишнього голови Білого дому вимагають відшкодування. Власне цей інцидент і став причиною блокування соцмереж.

Крім того, проти Трампа у США порушені кілька кримінальних справ, за які йому загрожує ув'язнення. Так, Суд Нью-Йорка зобов’язав два структурні підрозділи бізнес-імперії 45-го президента США Дональда Трампа – Trump Corporation і Trump Payroll Corp – виплатити максимально можливий за законами штату штраф у розмірі 1,61 мільйона доларів у справі про податкове шахрайство.

Тим часом соратник Трампа, колишній фінансовий директор компанії Trump Organization Аллен Вайссельберг засуджений до п'яти місяців ув'язнення. Вайсельберг у серпні визнав себе винним у приховуванні $1,76 млн доходу від податкових органів.

Теги: Instagram Дональд Трамп Facebook

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