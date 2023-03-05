Трамп заявив, що може закінчити війну в Україні за добу

Експрезидент США про Путіна: «Він знав, що буде розплата, якщо він вторгнеться в Україну. Я сказав «просто не роби цього»

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що може закінчити повномасштабну війну в Україні за добу. Проте для цього йому потрібно стати президентом. Про це повідомляє The Daily Caller.

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Під час виступу на щорічній конференції консервативних кіл республіканської партії Трамп ствердив, що припинить війну Росії проти України за 24 години, що зробить його єдиним кандидатом у президенти, який підтримує мирні переговори між двома країнами.

«Ми граємо тут у гігантські шахи… Було б так легко залагодити цю війну. Я міг би зробити це за 24 години», – сказав експрезидент США.

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Крім того, він відповів на запитання, що він зробив, аби тримати «під контролем» президента Росії Володимира Путіна під час його правління.

«Він знав, що буде розплата, якщо він вторгнеться в Україну. Він це знав. Я сказав йому це дуже суворо. У мене з ним дуже хороші стосунки, але він розумів це, і я сказав «просто не роби цього», – сказав Трамп.

Він також закликав європейські країни внести «справедливу частку» у підтримку України.

Нагадаємо, раніше колишній президент США вже говорив про те, що укласти мирову угоду вдасться за 24 години: Трамп після поїздки Байдена в Україну взявся «мирити» Зеленського та Путіна.

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Раніше повідомлялося, що Трамп розпочав передвиборчу кампанію.