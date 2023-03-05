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Трамп заявив, що може закінчити війну в Україні за добу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Трамп заявив, що може закінчити війну в Україні за добу
Дональд Трамп розпочав передвиборчу кампанію
фото з відкритих джерел

Експрезидент США про Путіна: «Він знав, що буде розплата, якщо він вторгнеться в Україну. Я сказав «просто не роби цього»

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що може закінчити повномасштабну війну в Україні за добу. Проте для цього йому потрібно стати президентом. Про це повідомляє The Daily Caller.

Під час виступу на щорічній конференції консервативних кіл республіканської партії Трамп ствердив, що припинить війну Росії проти України за 24 години, що зробить його єдиним кандидатом у президенти, який підтримує мирні переговори між двома країнами.

«Ми граємо тут у гігантські шахи… Було б так легко залагодити цю війну. Я міг би зробити це за 24 години», – сказав експрезидент США.

Крім того, він відповів на запитання, що він зробив, аби тримати «під контролем» президента Росії Володимира Путіна під час його правління.

«Він знав, що буде розплата, якщо він вторгнеться в Україну. Він це знав. Я сказав йому це дуже суворо. У мене з ним дуже хороші стосунки, але він розумів це, і я сказав «просто не роби цього», – сказав Трамп.

Він також закликав європейські країни внести «справедливу частку» у підтримку України.

Нагадаємо, раніше колишній президент США вже говорив про те, що укласти мирову угоду вдасться за 24 години: Трамп після поїздки Байдена в Україну взявся «мирити» Зеленського та Путіна.

Раніше повідомлялося, що Трамп розпочав передвиборчу кампанію.

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Теги: війна Дональд Трамп

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