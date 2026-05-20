Трамп заявив, що проведе переговори з президентом Тайваню щодо угоди про постачання озброєнь

Трамп: Ми працюватимемо над цим, над проблемою Тайваню
Раніше Доналшьд Трамп зазначив, що він утримується від схвалення продажу зброї Тайваню на суму $14 млрд як «переговорний козир» з Китаєм

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує провести розмову з тайванським лідером Лай Цзін-де перед тим, як ухвалити рішення про постачання острову озброєння на $14 млрд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Спілкуючись із пресою, Трамп підтвердив намір зв'язатися з Лаєм і запевнив, що ситуація перебуває під повним контролем, проте не став розкривати деталей подальшої роботи над тайванським питанням. Раніше під час перебування на борту Air Force One він уже згадував про плани поговорити з керівником Тайваню.

Такі дії американського президента можуть ускладнити відносини з Китаєм, які Трамп намагався покращити під час свого візиту до Пекіна минулого тижня. Офіційні контакти між лідерами США та Тайваню майже повністю припинилися після 1979 року, коли Вашингтон дипломатично визнав КНР, а взаємодія відтоді має неофіційний статус через спеціальні представництва. Пекін, який вважає острів своєю територією, гостро реагує на подібні кроки, як це вже було у 2016 році, коли Трамп після перемоги на виборах відповів на привітання від тодішньої президентки Тайваню Цай Інвень. Наразі китайське посольство та тайванське дипломатичне представництво у Вашингтоні утрималися від оперативних коментарів.

Під час нещодавнього дводенного саміту в Пекіні китайський лідер Сі Цзіньпін назвав тему Тайваню ключовою та найважливішою у відносинах із США. Трамп, зі свого боку, продемонстрував готовність до обговорення, підтвердивши, що детально розмовляв із Сі про американські збройні постачання Тайбею, що суперечить багаторічній політиці США, яка забороняє такі консультації з Китаєм.

Крім того, Трамп викликав занепокоєння у Вашингтоні та Тайбеї заявою про те, що використовує затримку затвердження збройного пакета на $14 млрд як інструмент для переговорів із Пекіном. Повна відмова від цих постачань суперечила б американському Закону про відносини з Тайванем 1979 року, який зобов'язує США забезпечувати острів оборонним озброєнням для стримування агресії. На тлі цих подій президент Тайваню Лай Цзін-де закликав Білий дім не зупиняти продаж зброї задля збереження миру та безпеки в регіоні.

Як відомо, Китай зацікавлений у максимальному послабленні як Заходу, так і самої Росії, тому затяжний конфлікт в Україні грає на руку Пекіну. Про це заявив колишній голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв’ю DW.

Роб Бауер підкреслив прагматичність Пекіна, який завдяки вичікувальній позиції лише зміцнюється на фоні світової нестабільності. Стратегія Китаю полягає не у підтримці перемоги однієї зі сторін, а у виснаженні всіх ключових геополітичних конкурентів.

