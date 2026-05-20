США висунули звинувачення колишньому лідеру Куби Раулю Кастро

Рауль Кастро під час параду на честь Першого травня на площі Революції в Гавані 1 травня 2025 року

94-річного Кастро звинувачують в організації вбивства та збиття двох беззбройних літаків гуманітарної організації «Брати на порятунок»

Американська федеральна прокуратура офіційно звинуватила Рауля Кастро у знищенні цивільних літаків у 1996 році, на бортах яких перебували емігранти з Маямі. Цей крок збігся в часі з посиленням тиску з боку адміністрації Дональда Трампа на кубинський режим. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Оприлюднений у Маямі обвинувальний акт закидає 94-річному Кастро організацію вбивства та збиття двох беззбройних літаків гуманітарної організації «Брати на порятунок». Разом із ним у справі проходять ще п'ятеро осіб, зокрема троє військових пілотів Куби. Виконувач обов'язків генпрокурора Тодд Бланш підтвердив видачу ордера на арешт Кастро та зауважив, що правоохоронна система США має достатньо інструментів для притягнення до відповідальності осіб за межами країни. Експерти оцінюють цю загрозу для кубинського політика як цілком реальну, нагадуючи про січневе затримання у Каракасі колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини американським спецпідрозділом за звинуваченнями у наркоторгівлі.

Нинішній глава Куби Мігель Діас-Канель назвав дії Вашингтона суто політичним кроком без правового підґрунтя, спрямованим на виправдання можливої військової агресії проти Гавани. Він заявив, що у 1996 році Куба захищала власні кордони від регулярних та небезпечних порушень повітряного простору з боку кубинських емігрантів, про які американська влада знала, але не зупинила. Родичі загиблих, навпаки, вважають ці звинувачення цілком виправданими та запізнілими, а в кубинських кварталах Маямі звучать заклики до проведення американської військової операції задля затримання Кастро.

Ситуація розгортається на тлі тривалого тиску адміністрації Трампа, яка після арешту Мадуро запровадила паливну блокаду Куби, що спровокувало глибоку економічну кризу та дефіцит на острові. Президент США раніше заявляв про наміри змінити режим на Кубі та здійснити «дружнє захоплення» у разі відмови Гавани відкрити ринок для американського капіталу. Водночас, держсекретар Марко Рубіо звернувся до кубинців із закликом вимагати реформ та зміни керівництва для відновлення відносин із США. Попри формальну відставку у 2021 році, Рауль Кастро, як і раніше, зберігає суттєвий кулуарний вплив, що підтверджується недавніми непублічними візитами представників ЦРУ та Держдепартаменту США для зустрічей із його онуком. Розслідування цієї справи тривало ще з 1990-х років, коли літаки емігрантів розкидали листівки над кубинською столицею, після чого два цивільні борти були збиті ракетами з винищувачів МіГ-29. Попередні спроби американських прокурорів притягнути Кастро до відповідальності, зокрема через підозри у зв'язках кубинських військових із Медельїнським кокаїновим картелем, свого часу блокувалися адміністрацією Клінтона з міркувань дипломатичної обережності.

24 лютого 1996 року кубинські військові винищувачі МіГ-29 збили два беззбройні цивільні літаки Cessna 337, які належали гуманітарній організації кубинських емігрантів у США «Брати на порятунок». Наказ на знищення літаків віддало керівництво Куби (зокрема режим Фіделя Кастро). Безпосередню відповідальність за операцію «Скорпіон» ніс тодішній міністр оборони Куби Рауль Кастро (проти якого Міністерство юстиції США згодом офіційно поновило розслідування). Загинули чотири волонтери організації (Карлос Коста, Армандо Алехандре-молодший, Маріо де ла Пенья та Пабло. Моралес).

Раніше резидент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що військова агресія з боку США призведе до кровопролиття та непередбачуваних наслідків.

На тлі зростання напруженості між країнами кубинський лідер запевнив у соцмережі X, що Гавана не має агресивних планів чи намірів проти жодної держави, включно зі США, про що американському уряду добре відомо. Він додав, що Куба вже зазнає багатовимірного тиску, але має повне право на захист, який не може чесно використовуватися як привід для розв'язання війни.