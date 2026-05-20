Головна Світ Політика
search button user button menu button

США висунули звинувачення колишньому лідеру Куби Раулю Кастро

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
США висунули звинувачення колишньому лідеру Куби Раулю Кастро
Рауль Кастро під час параду на честь Першого травня на площі Революції в Гавані 1 травня 2025 року
фото: AP
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

94-річного Кастро звинувачують в організації вбивства та збиття двох беззбройних літаків гуманітарної організації «Брати на порятунок»

Американська федеральна прокуратура офіційно звинуватила Рауля Кастро у знищенні цивільних літаків у 1996 році, на бортах яких перебували емігранти з Маямі. Цей крок збігся в часі з посиленням тиску з боку адміністрації Дональда Трампа на кубинський режим. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Оприлюднений у Маямі обвинувальний акт закидає 94-річному Кастро організацію вбивства та збиття двох беззбройних літаків гуманітарної організації «Брати на порятунок». Разом із ним у справі проходять ще п'ятеро осіб, зокрема троє військових пілотів Куби. Виконувач обов'язків генпрокурора Тодд Бланш підтвердив видачу ордера на арешт Кастро та зауважив, що правоохоронна система США має достатньо інструментів для притягнення до відповідальності осіб за межами країни. Експерти оцінюють цю загрозу для кубинського політика як цілком реальну, нагадуючи про січневе затримання у Каракасі колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини американським спецпідрозділом за звинуваченнями у наркоторгівлі.

Нинішній глава Куби Мігель Діас-Канель назвав дії Вашингтона суто політичним кроком без правового підґрунтя, спрямованим на виправдання можливої військової агресії проти Гавани. Він заявив, що у 1996 році Куба захищала власні кордони від регулярних та небезпечних порушень повітряного простору з боку кубинських емігрантів, про які американська влада знала, але не зупинила. Родичі загиблих, навпаки, вважають ці звинувачення цілком виправданими та запізнілими, а в кубинських кварталах Маямі звучать заклики до проведення американської військової операції задля затримання Кастро.

Ситуація розгортається на тлі тривалого тиску адміністрації Трампа, яка після арешту Мадуро запровадила паливну блокаду Куби, що спровокувало глибоку економічну кризу та дефіцит на острові. Президент США раніше заявляв про наміри змінити режим на Кубі та здійснити «дружнє захоплення» у разі відмови Гавани відкрити ринок для американського капіталу. Водночас, держсекретар Марко Рубіо звернувся до кубинців із закликом вимагати реформ та зміни керівництва для відновлення відносин із США. Попри формальну відставку у 2021 році, Рауль Кастро, як і раніше, зберігає суттєвий кулуарний вплив, що підтверджується недавніми непублічними візитами представників ЦРУ та Держдепартаменту США для зустрічей із його онуком. Розслідування цієї справи тривало ще з 1990-х років, коли літаки емігрантів розкидали листівки над кубинською столицею, після чого два цивільні борти були збиті ракетами з винищувачів МіГ-29. Попередні спроби американських прокурорів притягнути Кастро до відповідальності, зокрема через підозри у зв'язках кубинських військових із Медельїнським кокаїновим картелем, свого часу блокувалися адміністрацією Клінтона з міркувань дипломатичної обережності.

24 лютого 1996 року кубинські військові винищувачі МіГ-29 збили два беззбройні цивільні літаки Cessna 337, які належали гуманітарній організації кубинських емігрантів у США «Брати на порятунок». Наказ на знищення літаків віддало керівництво Куби (зокрема режим Фіделя Кастро). Безпосередню відповідальність за операцію «Скорпіон» ніс тодішній міністр оборони Куби Рауль Кастро (проти якого Міністерство юстиції США згодом офіційно поновило розслідування). Загинули чотири волонтери організації (Карлос Коста, Армандо Алехандре-молодший, Маріо де ла Пенья та Пабло. Моралес).

Раніше резидент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що військова агресія з боку США призведе до кровопролиття та непередбачуваних наслідків. 

На тлі зростання напруженості між країнами кубинський лідер запевнив у соцмережі X, що Гавана не має агресивних планів чи намірів проти жодної держави, включно зі США, про що американському уряду добре відомо. Він додав, що Куба вже зазнає багатовимірного тиску, але має повне право на захист, який не може чесно використовуватися як привід для розв'язання війни.

Теги: Куба США Кастро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Венс: Наразі це не наш план. Це ніколи не було нашим планом. Я бачив деякі повідомлення про це
Венс відповів, чи входить передача Росії збагаченого урану Ірану до плану США
Сьогодні, 02:59
Українка розповіла, скільки грошей потрібно для переїзду до США
Українка розповіла, скільки грошей потрібно для переїзду до США
Вчора, 16:21
Вивезення урану з Ірану технічно можливе, але залежить від багатьох інших факторів
Іран погодився передати запаси збагаченого урану Росії в межах мирної угоди зі США – ЗМІ
Вчора, 06:21
Трамп 14 травня провів переговори із Сі Цзіньпіном
Акції Boeing впали після заяви Трампа про те, що Китай замовив 200 літаків
15 травня, 07:22
Білий дім публічно не засудив жоден з ударів по американських активах
Адміністрація Трампа проігнорувала удари РФ по американських компаніях в Україні – NYT
12 травня, 19:01
Юрій Ушаков підкреслив «важливість» того, що ці гуманітарні та військові кроки збігаються з травневими датами
Радник Путіна заявив, що Москва погодилась на пропозицію Трампа продовжити перемир’я до 11 травня
8 травня, 22:08
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч 3 травня
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч 3 травня
3 травня, 05:57
Ці санкції стали частиною ширшої кампанії тиску на Іран
США вдарили санкціями по Ірану: під обмеження потрапили десятки компаній і осіб
29 квiтня, 01:21
Війна як бізнес: енергетичні прибутки США у цифрах
Війна як бізнес: енергетичні прибутки США у цифрах
22 квiтня, 12:40

Політика

Трамп назвав обвинувальний акт проти Рауля Кастро «дуже важливим моментом»
Трамп назвав обвинувальний акт проти Рауля Кастро «дуже важливим моментом»
США висунули звинувачення колишньому лідеру Куби Раулю Кастро
США висунули звинувачення колишньому лідеру Куби Раулю Кастро
Візит Путіна до Сі завершився обвалом акцій «Газпрому»
Візит Путіна до Сі завершився обвалом акцій «Газпрому»
Китай несподівано «охолодив» Путіна під час візиту до Пекіна
Китай несподівано «охолодив» Путіна під час візиту до Пекіна
Лондон потрапив у скандал через послаблення санкцій проти РФ
Лондон потрапив у скандал через послаблення санкцій проти РФ
Сі Цзіньпін та Путін розкритикували США
Сі Цзіньпін та Путін розкритикували США

Новини

Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Сьогодні, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua