Трамп відправив директора ЦРУ на Кубу: про що говорили сторони

glavcom.ua
Єгор Голівець
Директор ЦРУ Джон Реткліфф зустрівся з кубинськими посадовцями в Гавані
фото: Reuters
Після заяв Трампа Вашингтон і Гавана провели закриті переговори

США та Куба провели контакти на високому рівні на тлі тривалої напруги між двома країнами. Директор ЦРУ Джон Реткліфф прибув до Гавани у складі американської делегації та провів зустріч із представниками Міністерства внутрішніх справ Куби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними агентства, сторони обговорили розвиток співпраці між правоохоронними структурами та питання регіональної безпеки. Це один із найпомітніших дипломатичних контактів між Вашингтоном і Гаваною за останній час.

У заяві кубинської сторони наголошується: «Обидві сторони також підкреслили свою зацікавленість у розвитку двосторонньої співпраці між правоохоронними органами в інтересах безпеки обох країн, а також регіональної та міжнародної безпеки».

Також кубинська влада заявила американській делегації, що острів не становить загрози національній безпеці США. Саме ця тема стала однією з ключових під час переговорів.

Вашингтон наразі не оприлюднив детальних підсумків зустрічі. Водночас Reuters зазначає, що сам факт візиту директора ЦРУ до Гавани може свідчити про спробу сторін відновити діалог після тривалого періоду конфронтації.

Президент США Дональд Трамп ще кілька днів тому анонсував можливі контакти між країнами. Тоді він заявив, що два давні супротивники «збираються переговорити». Після цього джерела Reuters зафіксували урядовий літак США в аеропорту Гавани. У четвер вдень борт залишив Кубу, а державні ЗМІ острова офіційно підтвердили проведення зустрічі.

Переговори відбулися на тлі гострої енергетичної кризи на Кубі. Раніше кубинська влада визнала повну відсутність запасів дизельного пального та мазуту, необхідних для роботи електростанцій. Через це в країні почалися масштабні відключення електроенергії.

У деяких регіонах Куби світло зникає на 20-22 години на добу. Ситуацію ускладнює критичний стан енергетичної інфраструктури: частина електростанцій регулярно виходить з ладу через зношеність обладнання.

На тлі енергетичного колапсу у Гавані відбулися акції протесту. Місцеві жителі виходили на вулиці, били в каструлі та перекривали дороги. Повідомлялося також про сутички між протестувальниками та поліцією.

Кубинська влада пояснює кризу багаторічними проблемами з постачанням нафти, санкційною політикою США та різким скороченням поставок із Венесуели, яка раніше залишалася головним постачальником енергоносіїв для острова. Часткові поставки з інших країн, зокрема Росії, не дозволили стабілізувати ситуацію.

ЄС остаточно відмовився від газової залежності РФ
Трамп відправив директора ЦРУ на Кубу: про що говорили сторони
Польща вперше визнала одностатевий шлюб
Пекінська качка і лобстер: чим Сі пригощав Трампа на банкеті
Росіяни вивезли студентів–майбутніх дипломатів на практику в окупований Луганськ
Рівень щастя в Росії обвалився до 15-річного мінімуму

