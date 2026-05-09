Трамп допустив перекидання американських військ з Німеччини до Польщі

Американський лідер наголосив на чудових відносинах між США та Польщею

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості перекидання американських військ із Німеччини до Польщі. Під час спілкування з журналістами Трамп сказав, що такий варіант є можливим, і наголосив на хороших відносинах із Варшавою, пише «Главком».

«Польща була б рада цьому. У нас чудові відносини з Польщею. У мене чудові відносини з президентом», – заявив Трамп.

Американський президент також похвалив польського лідера та нагадав про свою підтримку під час виборів.

«Я підтримав його, і він переміг. Він прийшов із великого відставання і переміг. Він чудовий боєць, чудовий хлопець. Мені він дуже подобається, тому це можливо», – сказав Трамп.

Водночас президент США не уточнив, чи ухвалене остаточне рішення щодо можливого переміщення американських військових із території Німеччини.

Як повідомлялось, на тлі рішення Пентагону скоротити військову присутність у Німеччині, Варшава та Вільнюс висловили повну готовність розгорнути американські підрозділи на своїй території. Президент Польщі Кароль Навроцький наголосив, що збереження військ США в Європі є критичним для безпеки всього регіону.

Нагадаємо, секретар Пентагону оголосив про план виведення близько 5 тис.військовослужбовців із Німеччини протягом наступних 6–12 місяців. Президент Трамп пізніше натякнув, що ця цифра може бути ще більшою, критикуючи Берлін за недостатні витрати на оборону.