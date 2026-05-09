Трамп допустив перекидання американських військ з Німеччини до Польщі

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Трамп похвалив президента Польщі та назвав його «чудовим бійцем»
фото: Reuters

Американський лідер наголосив на чудових відносинах між США та Польщею

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості перекидання американських військ із Німеччини до Польщі. Під час спілкування з журналістами Трамп сказав, що такий варіант є можливим, і наголосив на хороших відносинах із Варшавою, пише «Главком».

«Польща була б рада цьому. У нас чудові відносини з Польщею. У мене чудові відносини з президентом», – заявив Трамп.

Американський президент також похвалив польського лідера та нагадав про свою підтримку під час виборів.

«Я підтримав його, і він переміг. Він прийшов із великого відставання і переміг. Він чудовий боєць, чудовий хлопець. Мені він дуже подобається, тому це можливо», – сказав Трамп.

Водночас президент США не уточнив, чи ухвалене остаточне рішення щодо можливого переміщення американських військових із території Німеччини.

Як повідомлялось, на тлі рішення Пентагону скоротити військову присутність у Німеччині, Варшава та Вільнюс висловили повну готовність розгорнути американські підрозділи на своїй території. Президент Польщі Кароль Навроцький наголосив, що збереження військ США в Європі є критичним для безпеки всього регіону. 

Нагадаємо, секретар Пентагону оголосив про план виведення близько 5 тис.військовослужбовців із Німеччини протягом наступних 6–12 місяців. Президент Трамп пізніше натякнув, що ця цифра може бути ще більшою, критикуючи Берлін за недостатні витрати на оборону.

Теги: Польща Дональд Трамп Кароль Навроцький військові

