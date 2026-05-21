Президент Куби назвав обвинувачення проти Кастро політичним маневром

Діас-Канель: 24 лютого 1996 року Куба діяла в порядку законної самооборони в межах своїх юрисдикційних вод

Президент Куби Мігель Діас-Канель зазначив, що США обвинуваченням проти Кастро прагнуть виправдати свою агресію

Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що обвинувальний акт США проти його попередника Рауля Кастро є «політичним маневром без жодної правової основи», який лише прагне виправдати агресію США проти його країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Нібито звинувачення проти генерала армії Рауля Кастро, щойно оголошене урядом США, лише викриває зарозумілість і розчарування, які представники імперії відчувають через непохитну стійкість Кубинської революції, єдність і моральну силу її керівництва», – сказав президент Куби.

Він заявив, що США брешуть про події, пов'язані зі збиттям у 1996 році літака, на якому перебували члени організації «Брати на порятунок», яку він назвав «наркотерористичною» організацією.

«24 лютого 1996 року Куба діяла в порядку законної самооборони в межах своїх юрисдикційних вод після послідовних та небезпечних порушень нашого повітряного простору сумнозвісними терористами, про які тогочасна адміністрація США була попереджена понад десяток разів, але ігнорувала попередження та допускала порушення», – сказав він.

Раніше Діас-Канель виступив проти твердження Сполучених Штатів про те, що кубинський уряд винен у стражданнях свого народу.

«Провина лежить на тих, хто наказує закрити будь-який доступ до матеріальних та фінансових ресурсів», – сказав він, маючи на увазі фактичну нафтову блокаду Вашингтона на острові.

Його коментарі прозвучали до оголошення обвинувального висновку та після того, як державний секретар США Марко Рубіо заявив, що «справжня причина», чому кубинці не мають електроенергії, палива чи їжі, полягає в тому, що їхні лідери «розграбували мільярди доларів».

Як відомо, американська федеральна прокуратура офіційно звинуватила Рауля Кастро у знищенні цивільних літаків у 1996 році, на бортах яких перебували емігранти з Маямі. Цей крок збігся в часі з посиленням тиску з боку адміністрації Дональда Трампа на кубинський режим.

Оприлюднений у Маямі обвинувальний акт закидає 94-річному Кастро організацію вбивства та збиття двох беззбройних літаків гуманітарної організації «Брати на порятунок». Разом із ним у справі проходять ще п'ятеро осіб, зокрема троє військових пілотів Куби.

Нагадаємо, президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що військова агресія з боку США призведе до кровопролиття та непередбачуваних наслідків.

На тлі зростання напруженості між країнами кубинський лідер запевнив у соцмережі X, що Гавана не має агресивних планів чи намірів проти жодної держави, включно зі США, про що американському уряду добре відомо. Він додав, що Куба вже зазнає багатовимірного тиску, але має повне право на захист, який не може чесно використовуватися як привід для розв'язання війни.