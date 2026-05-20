Трамп назвав обвинувальний акт проти Рауля Кастро «дуже важливим моментом»

Трамп: Я думаю, що це дуже важливий день, дуже важливий день

Дональд Трамп зауважив, що на Кубі присутні співробітники ЦРУ

Дональд Трамп назвав висунення звинувачень екскерівнику Куби Раулю Кастро «дуже важливим моментом». Спілкуючись із пресою після робочої поїздки до Коннектикуту, президент США заявив, що це історичний день. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

На питання про подальші кроки Вашингтона щодо Острова свободи Трамп відповів «побачимо», додавши, що Сполучені Штати розглядають можливість надання гуманітарної підтримки цій країні, оскільки вона перебуває у глибокій кризі.

Глава держави також підтвердив присутність співробітників ЦРУ на Кубі та зазначив, що Марко Рубіо долучився до переговорів із владою острова. Водночас, Трамп запевнив, що попри посилення економічних санкцій, військового загострення не буде, бо США не бачать у цьому потреби.

Як відомо, американська федеральна прокуратура офіційно звинуватила Рауля Кастро у знищенні цивільних літаків у 1996 році, на бортах яких перебували емігранти з Маямі. Цей крок збігся в часі з посиленням тиску з боку адміністрації Дональда Трампа на кубинський режим.

Оприлюднений у Маямі обвинувальний акт закидає 94-річному Кастро організацію вбивства та збиття двох беззбройних літаків гуманітарної організації «Брати на порятунок». Разом із ним у справі проходять ще п'ятеро осіб, зокрема троє військових пілотів Куби.

Раніше резидент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що військова агресія з боку США призведе до кровопролиття та непередбачуваних наслідків.

На тлі зростання напруженості між країнами кубинський лідер запевнив у соцмережі X, що Гавана не має агресивних планів чи намірів проти жодної держави, включно зі США, про що американському уряду добре відомо. Він додав, що Куба вже зазнає багатовимірного тиску, але має повне право на захист, який не може чесно використовуватися як привід для розв'язання війни.