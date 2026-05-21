Ударна група авіаносців США прибула до Карибського басейну на тлі напруженості навколо Куби

USS Nimitz (CVN-68) – це головний корабель однойменного класу атомних авіаносців ВМС США, введений у експлуатацію у 1975 році

Раніше адміністрація Трампа оголосила про звинувачення колишнього президента Куби Рауля Кастро, а кубинські чиновники розцінили обвинувальний акт як підготовку до військового втручання

Американський авіаносець прибув до Карибського басейну на тлі загострення напруженості з Кубою. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

У середу, 20 травня, американські військові оголосили про прибуття ударної групи палуб «Nimitz », до складу якої входить авіаносець, його авіакрило та щонайменше один ракетний есмінець.

«Авіаносець USS Nimitz (CVN 68), що піднялися на борт, авіаносне авіакрило 17 (CVW-17), USS Gridley (DDG 101) та USNS Patuxent (T-AO 201) є втіленням готовності та присутності, неперевершеної досяжності та летальності, а також стратегічної переваги», – йдеться у повідомленні Південного командування США на X. «USS Nimitz довів свою бойову майстерність по всьому світу, забезпечуючи стабільність та захищаючи демократію від Тайванської протоки до Перської затоки».

Як відомо, американська федеральна прокуратура офіційно звинуватила Рауля Кастро у знищенні цивільних літаків у 1996 році, на бортах яких перебували емігранти з Маямі. Цей крок збігся в часі з посиленням тиску з боку адміністрації Дональда Трампа на кубинський режим.

Оприлюднений у Маямі обвинувальний акт закидає 94-річному Кастро організацію вбивства та збиття двох беззбройних літаків гуманітарної організації «Брати на порятунок». Разом із ним у справі проходять ще п'ятеро осіб, зокрема троє військових пілотів Куби.

Нагадаємо, президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що військова агресія з боку США призведе до кровопролиття та непередбачуваних наслідків.

На тлі зростання напруженості між країнами кубинський лідер запевнив у соцмережі X, що Гавана не має агресивних планів чи намірів проти жодної держави, включно зі США, про що американському уряду добре відомо. Він додав, що Куба вже зазнає багатовимірного тиску, але має повне право на захист, який не може чесно використовуватися як привід для розв'язання війни.