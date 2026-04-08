Трамп таки наважився? Питання виходу США з НАТО знову на столі

Зустріч із Рютте може визначити, чи підуть США на безпрецедентний крок

Президент США Дональд Трамп планує обговорити з генсеком НАТО Марком Рютте можливий вихід Сполучених Штатів із Альянсу. Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.

За словами Леввіт, питання виходу США з НАТО вже піднімалося раніше і знову стане темою розмови між Трампом і Рютте.

«Це питання обговорював президент, і, гадаю, його обговорюватиме президент за кілька годин із генеральним секретарем Рютте. Можливо, після цієї зустрічі, яка відбудеться пізніше сьогодні вдень, ви почуєте коментарі безпосередньо від президента», – заявила вона.

Попри гучні заяви Дональда Трампа про можливий вихід США з НАТО, реалізація такого кроку є юридично складною і не залежить виключно від президента. Американське законодавство вимагає участі Конгресу, зокрема підтримки двох третин Сенату, а також прямо обмежує можливість одноосібного рішення глави держави щодо виходу з Альянсу. Водночас сама процедура денонсації міжнародних зобов’язань залишається дискусійною, що додатково ускладнює потенційний розрив із НАТО.

Раніше Трамп неодноразово критикував НАТО, зокрема через відмову союзників направити військові кораблі до Ормузької протоки для забезпечення безпеки судноплавства.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон розкритикував президента США Дональда Трампа за заяви про НАТО та підрив альянсу «щоденними сумнівами про свої зобов’язання».

Французький лідер зазначив, що всі підписанти Північноатлантичного договору приєдналися до Альянсу і не повинні коментувати все, що відбувається у світі, а просто бути поруч, коли інша сторона цього потребує.

До слова, Європейські лідери та урядовці не мають єдиного бачення, чим можна замінити НАТО у разі його ослаблення або розпаду. У Брюсселі та інших європейських столицях активно обговорюють можливі сценарії на тлі заяв президента США Дональда Трампа про перегляд ролі Вашингтона в Альянсі. Водночас єдиного рішення або чіткого плану дій наразі не існує.