Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський візьме участь у переговорах про Ормузьку протоку

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент наголосив, що безпека на морі – це «глобальна цінність, а не просто чиясь окрема проблема»
скриншот з відео Офісу президента

За словами глави держави, світові лідери зберуться для координації, щоб гарантувати безпеку в Ормузькій протоці

Президент України Володимир Зеленський долучить до сьогоднішнього саміту лідерів, які обговорюватимуть питання гарантування безпеки в Ормузькій протоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави.

«Сьогодні братиму участь у зустрічі щодо Ормузу: багато лідерів збираються для координації, щоб гарантувати безпеку в Ормузькій протоці. Зараз світ точно знає, де ця протока і чому вона так важлива. І про цю протоку повторює майже те саме, що ми говорили про Чорне море у 2022-му та 2023-му роках, коли росіяни намагались нам заблокувати море. Україна це завдання вирішила», – каже він.

Зеленський зауважив, що світ сьогодні бачить, що безпека на морі – це глобальна цінність, а не просто чиясь окрема проблема. «Безпеку треба захищати спільно – і ми сподіваємось, що висновки партнерів з усіх викликів, які є зараз, – будуть сильними», – зауважив глава держави.

Як повідомлялося, на зустрічі лідерів у Парижі, на якій співголовуватимуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, будуть присутні також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, президент Лівану Джозеф Аун та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу домовилися про десятиденне перемирʼя. Після цього Іран заявив, що розблокував Ормузьку протоку для всіх комерційних суден.

До слова, ціни на нафту та європейський природний газ різко впали після того, як міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про розблокування Ормузької протоки. Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися до близько $89 за барель, повністю втративши приріст цього тижня, тоді як ціна нафти West Texas Intermediate впала до рівня близько $84. Європейські базові ціни на газ впали на 9,8 % до рівня близько 38 євро за мегават-годину.

Раніше президент США Дональд Трамп наказав запровадити блокаду після того, як американсько-іранські мирні переговори в Ісламабаді 11-12 квітня не привели до угоди про припинення війни, яка розпочалася з авіаударів США й Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Вашингтон і Тегеран домовилися про двотижневе припинення вогню в ніч проти 8 квітня.

Як пише The Independent, глобальний ринок нафти зазнав системних змін після війни в Ірані, що поставило під сумнів повернення до колишніх низьких цін на енергоносії. Ціни на нафту можуть не повернутися до попередніх рівнів навіть у разі стабілізації ситуації навколо Ормузької протоки.

Теги: Іран Володимир Зеленський пальне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua