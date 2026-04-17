Зеленський візьме участь у переговорах про Ормузьку протоку

Президент наголосив, що безпека на морі – це «глобальна цінність, а не просто чиясь окрема проблема»

За словами глави держави, світові лідери зберуться для координації, щоб гарантувати безпеку в Ормузькій протоці

Президент України Володимир Зеленський долучить до сьогоднішнього саміту лідерів, які обговорюватимуть питання гарантування безпеки в Ормузькій протоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави.

«Сьогодні братиму участь у зустрічі щодо Ормузу: багато лідерів збираються для координації, щоб гарантувати безпеку в Ормузькій протоці. Зараз світ точно знає, де ця протока і чому вона так важлива. І про цю протоку повторює майже те саме, що ми говорили про Чорне море у 2022-му та 2023-му роках, коли росіяни намагались нам заблокувати море. Україна це завдання вирішила», – каже він.

Зеленський зауважив, що світ сьогодні бачить, що безпека на морі – це глобальна цінність, а не просто чиясь окрема проблема. «Безпеку треба захищати спільно – і ми сподіваємось, що висновки партнерів з усіх викликів, які є зараз, – будуть сильними», – зауважив глава держави.

Як повідомлялося, на зустрічі лідерів у Парижі, на якій співголовуватимуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, будуть присутні також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Нагадаємо, президент Лівану Джозеф Аун та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу домовилися про десятиденне перемирʼя. Після цього Іран заявив, що розблокував Ормузьку протоку для всіх комерційних суден.

До слова, ціни на нафту та європейський природний газ різко впали після того, як міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про розблокування Ормузької протоки. Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися до близько $89 за барель, повністю втративши приріст цього тижня, тоді як ціна нафти West Texas Intermediate впала до рівня близько $84. Європейські базові ціни на газ впали на 9,8 % до рівня близько 38 євро за мегават-годину.

Раніше президент США Дональд Трамп наказав запровадити блокаду після того, як американсько-іранські мирні переговори в Ісламабаді 11-12 квітня не привели до угоди про припинення війни, яка розпочалася з авіаударів США й Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Вашингтон і Тегеран домовилися про двотижневе припинення вогню в ніч проти 8 квітня.

Як пише The Independent, глобальний ринок нафти зазнав системних змін після війни в Ірані, що поставило під сумнів повернення до колишніх низьких цін на енергоносії. Ціни на нафту можуть не повернутися до попередніх рівнів навіть у разі стабілізації ситуації навколо Ормузької протоки.