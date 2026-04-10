Окупанти атакували багатоповерхівку у Сумах: є постраждала

Сьогодні, 10 квітня, російський безпілотник влучив у житловий будинок у Ковпаківському районі Сум. Виникло загоряння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

«Одна жінка звернулася по допомогу зі стресовою реакцією. Її оглядають медики. На цю хвилину поранених немає», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки. Усі наслідки удару уточнюються.

До слова, уночі 10 квітня Одеська область зазнала масованої атаки ворожих БпЛА. Ціллю росіян стала енергетична та портова інфраструктура.

Також Російські загарбники атакували три райони Дніпропетровщини. Область майже 30 разів опинялася під атакою ворожих безпілотників та артилерії.