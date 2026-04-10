Окупанти атакували багатоповерхівку у Сумах: є постраждала

Наталія Порощук
glavcom.ua
Окупанти атакували багатоповерхівку у Сумах: є постраждала
Усі наслідки атаки уточнюються
фото: Олег Григоров/Telegram

Одна жінка звернулася по допомогу зі стресовою реакцією

Сьогодні, 10 квітня, російський безпілотник влучив у житловий будинок у Ковпаківському районі Сум. Виникло загоряння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

«Одна жінка звернулася по допомогу зі стресовою реакцією. Її оглядають медики. На цю хвилину поранених немає», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки. Усі наслідки удару уточнюються.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

До слова, уночі 10 квітня Одеська область зазнала масованої атаки ворожих БпЛА. Ціллю росіян стала енергетична та портова інфраструктура.

Також Російські загарбники атакували три райони Дніпропетровщини. Область майже 30 разів опинялася під атакою ворожих безпілотників та артилерії.

Читайте також

Кошення поселилося на позиціях ЗСУ, де про нього тепер піклуються захисники
«Будить о шостій ранку». Військові замилували українців відео з кошеням, яке дивиться мультики
8 квiтня, 15:01
Оголошене двотижневе перемир'я порушено новими ударами
США та Ізраїль порушили перемир'я, атакувавши південь Ірану (відео)
8 квiтня, 14:48
Чому Трамп не зміг передбачити наслідки війни з Іраном? Пояснення NYT
Чому Трамп не зміг передбачити наслідки війни з Іраном? Пояснення NYT
26 березня, 01:45
Коли закінчиться війна? Три реальні сценарії
Коли закінчиться війна? Три реальні сценарії
18 березня, 11:14
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 786 танків
Втрати ворога станом на 18 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
18 березня, 07:02
Від військових малюк отримав особливий подарунок – іграшкового зайця, який тепер супроводжуватиме його на шляху до безпеки
«Життя заборгувало йому». Військкор показав щемливу евакуацію хлопчика з Дружківки
12 березня, 12:37
Військові знайшли шиншилу біля лінії бойового зіткнення
Врятована шиншила Соня бере «гонорари» у ЗСУ (відео)
12 березня, 10:51
«Хезболла» запустила по Ізраїлю близько 100 ракет
«Хезболла» запустила по Ізраїлю близько 100 ракет
11 березня, 21:59
Жінки плачуть під час похорону дворічної дитини, яка загинула внаслідок ударів по Тегерану
Посол Ірану заявив, що внаслідок війни загинуло понад 1300 мирних жителів
11 березня, 01:00

У Чернігові знайдено мертвим поліцейського
У Чернігові знайдено мертвим поліцейського
Генштаб заявив про ураження низки важливих об'єктів РФ
Генштаб заявив про ураження низки важливих об'єктів РФ
Захисник 10 км ніс пораненого окупанта мінними полями, аби обміняти його на побратима
Захисник 10 км ніс пораненого окупанта мінними полями, аби обміняти його на побратима
ЄСПЛ взяв до розгляду справу Коломойського про громадянство, – адвокат
ЄСПЛ взяв до розгляду справу Коломойського про громадянство, – адвокат
«Без людей війни програються». Буданов різко висловився про ухилянтів і противників ТЦК
«Без людей війни програються». Буданов різко висловився про ухилянтів і противників ТЦК

Новини

«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Сьогодні, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

