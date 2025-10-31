WP: Ядерні випробування Трампа можуть підірвати його шанси на Нобелівську премію миру

Експерти з контролю над озброєннями вважають рішення Трампа непотрібним і небезпечним

Ядерні випробування в США, анонсовані президентом Дональдом Трампом, можуть підірвати його шанси на здобуття Нобелівської премії миру та спровокувати непотрібну ескалацію, повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

За даними видання, доручення Трампа Пентагону розпочати випробування ядерної зброї «на рівних умовах» з Росією та Китаєм стало сигналом демонстрації військової могутності США перед важливою торговельною зустріччю з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Водночас, ця заява означає зміну багаторічної ядерної політики США, що може мати довгострокові наслідки для відносин із Москвою та Пекіном.

Експерти з контролю над озброєннями вважають рішення Трампа непотрібним і небезпечним. Виконавчий директор Асоціації контролю над озброєннями Деріл Кімбалл заявив, що США не мають технічних, військових чи політичних причин для відновлення випробувань ядерних вибухів. Він додав, що Національному управлінню ядерної безпеки знадобиться щонайменше 36 місяців, щоб підготуватися до таких випробувань, зважаючи на скорочення штату через шатдаун.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Тун Чжао попередив, що заява Трампа може змусити Китай прискорити власні ядерні дослідження. За його словами, розвиток США та Росії може стимулювати Пекін активізувати програми, щоб не відставати.

Експерт з питань китайської військової справи Лайл Морріс вказав, що китайські чиновники були шоковані заявою і не очікували подібного відволікаючого фактору перед самітом Трампа з Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, 29 жовтня, Дональд Трамп у своїй заяві повідомив, що наказав Міністерству оборони розпочати випробування ядерної зброї «на рівноправній основі» у відповідь на програми інших держав. Президент зазначив, що протягом кількох років Росія й Китай нарощують свої арсенали, і що лише відновлення випробувань дасть упевненість у їхній роботоздатності.

Трамп також зауважив, що за прогнозами за п’ять років китайський ядерний потенціал може зрівнятися з російським, тому, за його словами, США мають «перевіряти» свої системи. У Білому домі підкреслюють, що подальші кроки будуть узгоджені з відповідними відомствами та міжнародними зобов’язаннями.

Як відомо, останнє ядерне випробування Сполучених Штатів було проведено 23 вересня 1992 року на полігоні в Неваді.