Головна Світ Політика
search button user button menu button

США бойкотують саміт G20 у ПАР через дискримінацію білих громадян

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
США бойкотують саміт G20 у ПАР через дискримінацію білих громадян
Трамп: Африканерів, нащадків голландських, французьких і німецьких переселенців, вбивають і знищують, а їхні землі та ферми незаконно відбирають
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зазначив, що жоден представник уряду США не братиме участі, доки у Південній Африці триває дискримінація білої меншини

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що представники американського уряду не братимуть участі у цьогорічному саміті G20, який має відбутися у Південній Африці. Глава держави пояснив це рішення наявністю «дискримінації білих громадян» у країні. Про це інформує «Главком» із посиланням на Politico.

Раніше Дональд Трамп уже повідомляв, що не приїде на саміт, присвячений питанням світового економічного розвитку, особисто. Очікувалося, що його замінить делегація на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, проте тепер, після оголошення бойкоту, США повністю відмовляються від участі в міжнародному заході.

«Африканерів, нащадків голландських, французьких і німецьких переселенців, вбивають і знищують, а їхні землі та ферми незаконно відбирають. Жоден представник уряду США не братиме участі, доки ці порушення прав людини тривають», – написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп неодноразово звинувачував Південну Африку в дискримінації білої меншини, а на початку цього року навіть стверджував, що в країні відбувається «геноцид» білих громадян. Офіційна влада ПАР рішуче відкинула ці заяви. «А вони вам сказали, де саме це відбувається, пане президенте? Бо я особисто такого ніколи не бачив», – іронічно відповів президент ПАР Сіріл Рамафоса. Адміністрація Трампа, зі свого боку, пріоритезувала прийом африканерів як біженців до США.

Саміт G20 щороку приймає інша країна-учасниця, яка визначає власну тематику обговорення. Наступного року зустріч лідерів G20 прийматимуть Сполучені Штати на одному з об’єктів Трампа у Маямі.

Також про бойкот саміту в Йоганнесбурзі заявляв Державний секретар Марко Рубіо, посилаючись на «негативні процеси» в країні та висміюючи головні теми зустрічі, зокрема «солідарність, рівність і сталий розвиток».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті з делегацією Південно-Африканської Республіки накинувся зі звинуваченнями на лідера Сиріла Рамафосу. Цю ситуацію вже порівнюють із візитом президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп звинуватив південноафриканську владу в «геноциді» африканерів – білих нащадків голландських і французьких поселенців у ПАР. На зустрічі в Овальному кабінеті американський лідер продемонстрував відео та фотографії, які, за його словами, підтверджують ці звинувачення. 

Теги: США Південно-Африканська республіка Дональд Трамп G20 геноцид

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори Трамп-Сі. Україна відкладена на потім
Переговори Трамп-Сі. Україна відкладена на потім
30 жовтня, 08:35
Трамп не виключив можливості запровадження додаткових санкцій проти Росії
Україна та Росія скоро сядуть за стіл переговорів – Трамп
9 жовтня, 22:56
Переговори Зеленського і Трампа, пожежа на заводі вибухівки у Башкирії. Головне за 17 жовтня
Переговори Зеленського і Трампа, пожежа на заводі вибухівки у Башкирії. Головне за 17 жовтня
17 жовтня, 22:08
Після безрезультатних переговорів Трампа та Путіна США надали Україні добірку даних та «зелене світло» для ударів по РФ
CNN пояснив, коли Трамп змінив думку щодо ударів України по енергетиці РФ
17 жовтня, 22:42
Трамп дозволив буріння в Арктичному заповіднику Аляски
Трамп дозволив буріння в Арктичному заповіднику Аляски
24 жовтня, 05:48
Зеленський переконаний, Путін «справді боїться», що США можуть надати Україні далекобійні ракети
Зеленський сподівається, що США все-таки передадуть Україні Tomahawk
18 жовтня, 20:27
Трамп зізнався, що не зможе йти на третій термін: «Це дуже погано…»
Трамп повідомив, чи піде він на третій президентський термін
29 жовтня, 08:33
Компанія HF Sinclair, якій належить НПЗ, поки не коментувала рівень завантаженості заводу на момент вибуху
Вибухнув найбільший НПЗ у Нью-Мексико: постраждали троє працівників
1 листопада, 13:18
Літак MD-11, який був на борту з трьома членами екіпажу, здійснював рейс до Гонолулу
США: слідчі знайшли «чорні скриньки» після авіакатастрофи, в якій загинуло 11 людей
6 листопада, 01:56

Політика

США бойкотують саміт G20 у ПАР через дискримінацію білих громадян
США бойкотують саміт G20 у ПАР через дискримінацію білих громадян
Reuters: Після вивчення війни в України Пентагон вирішив придбати мільйон дронів
Reuters: Після вивчення війни в України Пентагон вирішив придбати мільйон дронів
Трамп та Орбан обговорили війну в Україні
Трамп та Орбан обговорили війну в Україні
Хто може стати президентом США замість Трампа: Рубіо назвав кандидата
Хто може стати президентом США замість Трампа: Рубіо назвав кандидата
Трамп розповів, як Україна могла би уникнути втрати територій
Трамп розповів, як Україна могла би уникнути втрати територій
Reuters: США підтримали плани ЄС щодо використання заморожених активів РФ
Reuters: США підтримали плани ЄС щодо використання заморожених активів РФ

Новини

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Вчора, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua