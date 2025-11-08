США бойкотують саміт G20 у ПАР через дискримінацію білих громадян

Дональд Трамп зазначив, що жоден представник уряду США не братиме участі, доки у Південній Африці триває дискримінація білої меншини

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що представники американського уряду не братимуть участі у цьогорічному саміті G20, який має відбутися у Південній Африці. Глава держави пояснив це рішення наявністю «дискримінації білих громадян» у країні. Про це інформує «Главком» із посиланням на Politico.

Раніше Дональд Трамп уже повідомляв, що не приїде на саміт, присвячений питанням світового економічного розвитку, особисто. Очікувалося, що його замінить делегація на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, проте тепер, після оголошення бойкоту, США повністю відмовляються від участі в міжнародному заході.

«Африканерів, нащадків голландських, французьких і німецьких переселенців, вбивають і знищують, а їхні землі та ферми незаконно відбирають. Жоден представник уряду США не братиме участі, доки ці порушення прав людини тривають», – написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп неодноразово звинувачував Південну Африку в дискримінації білої меншини, а на початку цього року навіть стверджував, що в країні відбувається «геноцид» білих громадян. Офіційна влада ПАР рішуче відкинула ці заяви. «А вони вам сказали, де саме це відбувається, пане президенте? Бо я особисто такого ніколи не бачив», – іронічно відповів президент ПАР Сіріл Рамафоса. Адміністрація Трампа, зі свого боку, пріоритезувала прийом африканерів як біженців до США.

Саміт G20 щороку приймає інша країна-учасниця, яка визначає власну тематику обговорення. Наступного року зустріч лідерів G20 прийматимуть Сполучені Штати на одному з об’єктів Трампа у Маямі.

Також про бойкот саміту в Йоганнесбурзі заявляв Державний секретар Марко Рубіо, посилаючись на «негативні процеси» в країні та висміюючи головні теми зустрічі, зокрема «солідарність, рівність і сталий розвиток».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті з делегацією Південно-Африканської Республіки накинувся зі звинуваченнями на лідера Сиріла Рамафосу. Цю ситуацію вже порівнюють із візитом президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп звинуватив південноафриканську владу в «геноциді» африканерів – білих нащадків голландських і французьких поселенців у ПАР. На зустрічі в Овальному кабінеті американський лідер продемонстрував відео та фотографії, які, за його словами, підтверджують ці звинувачення.