Трамп проігнорував розвідку, яка казала йому про відсутність оточення ЗСУ на Курщині – медіа

Трамп нещодавно в інтерв’ю для FoxNews казав, що 2,5 тис. українських бійців потрапили в оточення в Курській області

Розвіддані про відсутність оточення українських сил надіслали до Білого дому завчасно

Американська розвідка передавала до Білого дому оцінку ситуації в Курській області, стверджуючи, що українські війська не потрапляли в оточення. Однак президент США Дональд Трамп продовжує на цьому наполягати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Розвіддані про відсутність оточення українських сил надіслали до Білого дому минулого тижня. Серед них була відповідна інформація від ЦРУ.

Однак лише вчора, 19 березня, Трамп в інтерв’ю для FoxNews казав, що 2,5 тис. українських бійців потрапили в оточення в Курській області.

Нагадаємо, вперше Трамп заговорив за оточення військових 14 березня. Тоді, він підводив підсумки візиту спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви.

Трамп написав непідтверджену офіційними джерелами інформацію стосовно українських військових. «Але, на цей момент, тисячі українських військ повністю оточені російським військами і перебувають у дуже поганій та вразливій позиції», – заявив глава Америки. Президент США заявив, що нібито попросив Путіна «пощадити їхні життя», оскільки «це була б жахлива різанина, якої не бачили з часів Другої світової війни».

Після цього міністр оборони України Рустем Умєров запевнив, що жоден український підрозділ у Курській області Росії не потрапив в оточення. Умєров підкреслив, що українські війська продовжують оборонятися, утримуючи значні ділянки ворожої території. Для збереження сил було проведено планову передислокацію на вигідніші оборонні позиції. Міністр також зазначив, що інформація про «тисячі оточених українських військових» не відповідає дійсності.

Нагадаємо, 18 березня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер заявляв, що з нетерпінням чекає на розмову з главою Кремля. Власне розмова політиків тривала понад дві години.

Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.