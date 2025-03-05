Трамп розгляне можливість послаблення мит для Мексики та Канади – міністр торгівлі

Латнік каже, що питання запровадження мит обговорюватимуться на зустрічі Трампа з представниками Канади та Мексики

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість послаблення мита для Мексики та Канади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю американського міністр торгівлі Говарда Латніка для Fox Business.

За його словами, вже завтра адміністрація Трампа може оголосити про зниження тарифів на мексиканські та канадські товари, які підпадають під дію Північноамериканської угоди про вільну торгівлю.

«І мексиканці, і канадці сьогодні весь день говорили зі мною телефоном, намагаючись донести, що для них буде краще. І президент слухає, тому що ви знаєте, що він дуже, дуже справедливий і дуже розумний», – зазначив Говард Латнік.

Він додав, що Трамп, ймовірно, збиратиметься зустрітися з сусідами Америки посередині, зосередившись на угоді США, Мексики та Канади (USMCA), яка була створена для створення більш справедливої ​​торгівлі між країнами.

На думку міністра, Трамп має намір домовитися з цими країнами. Глава відомства зазначив, що цього разу йдеться не про паузу у веденні мит.

Раніше стало відомо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп навпаки заявив, що може запровадити проти Канади нові мита. Причиною цьому стали висловлювання прем'єра Канади.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25-відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму $155 млрд у відповідь на аналогічне рішення президента США Дональда Трампа.