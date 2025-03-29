Венс заявив, що США не планують збільшувати кількість військ у Гренландії

Венс: Ми не думаємо, що військова сила коли-небудь знадобиться

Віцепрезидент Венс наголосив, що не бачить необхідності у використанні військової сили на острові

США не планують збільшувати свою військову присутність у Гренландії, проте адміністрація Дональда Трампа має намір «гарантувати безпеку» цієї території. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Гренландії, повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Венс наголосив, що не бачить необхідності у використанні військової сили на острові.

«Ми не думаємо, що військова сила коли-небудь знадобиться», – зазначив він.

Водночас він підкреслив стратегічну важливість американської військової бази в Гренландії. За його словами, Вашингтон розраховує укласти вигідну угоду щодо безпеки території.

«Ми вважаємо, що це має сенс, і оскільки мешканці Гренландії розумні та доброзичливі, то зможемо укласти угоду в стилі Дональда Трампа, яка забезпечить безпеку як цього регіону, так і Сполучених Штатів», – заявив віцепрезидент.

Раніше ми писали, що літак із подружжям американського віце-президента Джей Ді Венса та його дружини Уші приземлився на американській військовій базі «Пітуффік» на північному заході Гренландії. Як передає «Главком», про це повідомляє BBC та Reuters.

Цей візит вже викликав шквал критики і на острові, і в Данії. Гренландський уряд наперед підкреслив, що «не запрошував нікого – ні у приватному, ні в офіційному порядку».

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про намір відвідати Гренландію з метою оцінки рівня безпеки населення та зовнішніх загроз. Під час перебування на острові Венс планує зустрітися з американськими військовими, дислокованими на північно-західному узбережжі, та перевірити ситуацію з безпекою в регіоні.

«Від імені Дональда Трампа хочу запевнити, що ми відновимо безпеку народу Гренландії, адже для нас важливо захищати стабільність у всьому світі», – заявив віце-президент.

На візит представників США відреагував прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде та закликав міжнародну спільноту втрутитися у зв'язку з анонсованим візитом на острів американської делегації. Як передає «Главком», про це він заявив виданню Sermitsiaq, передає The Guardian.

Егеде гнівно відреагував на заяву Білого дому про візит делегації, звинувативши союзників Гренландії у тому, що вони «ховаються» і «майже пошепки» висловлюють свою підтримку.