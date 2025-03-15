Знімок Трампа та сина Ілона Маска став вірусним

Трампа і Маска-молодшого репортери зняли, коли вони разом прямували до літака

Президент США Дональд Трамп, у якого 10 онуків, має особливу прихильність до чотирирічного X Æ A-Xii, сина техномагната і глави Департаменту ефективності уряду Ілона Маска. Хлопчик, який є завсідником Білого дому загалом і Овального кабінету зокрема, засвітився під час перельоту глави держави з президентської резиденції у Вашингтоні до Мар-а-Лаго, пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Трампа і Маска-молодшого репортери зняли, коли вони разом прямували до борту Marine Force One. Як видно на кадрах, малюк має дуже веселий вигляд і підстрибує на ходу, прямуючи Південною галявиною Білого дому. Потім президент допоміг дитині піднятися трапом, підтримуючи її. До них приєднався і батько хлопчика Ілон Маск.

Як пише Fox News, зворушливі фотографії президента Дональда Трампа, який разом із сином Ілона Маска прямує до літака, стали вірусними. У мережі користувачі захоплюються цією радісною миттю.

На знімку, який опублікував Білий дім, видно, як Трамп піднімає свій фірмовий великий палець вгору, а син Маска щасливо посміхається у камеру. Станом на ранок суботи фото зібрало понад чотири мільйони переглядів.

Раніше незвичайна сцена розгорнулася в Овальному кабінеті Білого дому під час спільної заяви Дональда Трампа та Ілона Маска. Поки політики обговорювали реформу держапарату, всю увагу публіки перетягнув чотирирічний син Маска – X Æ A-Xii.

Хлопчику явно набридли розмови про демократію та витрати бюджету, тому він вирішив розважити себе: кривився, чіпав обличчя батька, перебивав його і навіть щось прошепотів Трампу на вухо, на що той відповів з усмішкою. У якийсь момент маленький Маск взагалі захопився дослідженням свого носу. При цьому така поведінка явно дивувала Трампа.

Ілон Маск уже не раз з'являвся із сином на офіційних заходах, і це не випадково. Мільярдер переконаний, що світ стикається з кризою народжуваності і регулярно закликає людей заводити більше дітей. Сам він – батько 12 дітей від трьох різних жінок.