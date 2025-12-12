Головна Світ Політика
Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України
Трамп заявив, що його країна допоможе Україні з гарантіями безпеки
фото: Білий дім

Трамп підкреслив, що після підписання мирної угоди з Росією – Україна має залишитись з гарантіями безпеки

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна допоможе Україні з гарантіями безпеки, оскільки це буде необхідним фактором для досягнення мирної угоди між Москвою та Києвом. Про це він заявив на брифінгу у Білому домі, пише «Главком».

«Це називається угодою з безпеки. Так, власне… вони так це називають –угода з безпеки. Так, ми б допомогли. Ми б допомогли з питаннями безпеки, тому що, як я вважаю, це є необхідним фактором для досягнення угоди», – сказав він.

Водночас американський президент думав, що угода між Росією та Україною дуже близько, але це виявилося не так.

До слова, президент Володимир Зеленський разом з українськими посадовцями провів переговори з американською стороною. Йшлося про гарантії безпеки для України.

Зеленський підкреслив, що гарантії безпеки – це одна з найголовніших речей для всіх подальших кроків. Сторони домовилися, що активно працюватимуть заради того, щоб найближчим часом було конкретне розуміння можливих варіантів.

Варто зазначити, що Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки. 

Нагадаємо, Україна з європейськими партнерами доопрацювала мирний план щодо завершення війни і готова найближчим часом направити документ в США.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може відмовитися від своїх мирних ініціатив, спрямованих на завершення війни в Україні, якщо побачить, що угода між Києвом і Москвою є неможливою.

