Зеленський: США пропонують Україні гарантії безпеки, аналогічні п’ятій статті НАТО

Глава держав підтвердив, що Сполучені Штати поки що не готові бачити Україну в НАТО

За словами президента, двосторонні гарантії безпеки для України прописуються у мирному плані

Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Глава держави заявив, що для Києва «дуже важливі» саме двосторонні гарантії безпеки України і США. «Вони формулюють у 20-пунктному плані. Це як стаття пʼята. Тобто те саме, що стаття пʼята в НАТО», – підкреслив Зеленський.

Також глава держави порівняв очікуваний обсяг підтримки з механізмом колективної оборони Альянсу. З європейської сторони Київ розглядає гарантії безпеки в рамках «коаліції охочих».

Зеленський очікує, що деталі безпекових гарантій стануть відомі «найближчі дні, тижні». «Не можна просто закінчити, не розуміючи, які будуть гарантії безпеки», – каже він.

Нагадаємо, Україна з європейськими партнерами доопрацювала мирний план щодо завершення війни і готова найближчим часом направити документ в США.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може відмовитися від своїх мирних ініціатив, спрямованих на завершення війни в Україні, якщо побачить, що угода між Києвом і Москвою є неможливою.