Зеленський: Україна та ЄС доопрацювали мирний план

Президент повідомив, що готовий представити американській стороні план дій для завершення війни

Україна з європейськими партнерами доопрацювала мирний план щодо завершення війни і готова найближчим часом направити документ в США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що сьогодні відбулося обговорення з переговорною командою України результатів роботи в Лондоні на рівні радників з питань нацбезпеки країн ЄС. «Працюємо дуже активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Українські та європейські компоненти пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці», – каже він.

Зеленський наголосив, що Україна буде готова направити доопрацьовані документи в США вже найближчим часом. «Ми зацікавлені в справжньому мирі та постійно на зв'язку з Америкою. І як правильно відзначають партнери по переговорних командах, усе залежить від того, чи готові в Росії робити дієві кроки, щоб зупинити кровопролиття та не допустити розпалення війни знов», – пояснив президент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав до проведення виборів в Україні та висловив думку, що чинний президент міг би здобути перемогу, підкресливши, що війна не повинна блокувати волевиявлення громадян.

Крім того, очільник США частково спростував слова свого старшого сина про те, що американський лідер може дистанціюватися від мирного процесу.

До слова, президент США Дональд Трамп різко розкритикував європейських лідерів, назвавши їх «слабкими» та заявивши, що вони не знають, як діяти у питаннях міграції та війни Росії проти України.