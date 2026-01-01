Кіпр розпочав головування в Раді ЄС

Нікосія запевнила, що ЄС продовжуватиме підтримувати Київ у боротьбі з російською агресією

Сьогодні, 1 січня, Кіпр розпочав піврічне головування у Раді Європейського Союзу, замінивши Данію. Про це повідомляє «Главком».

Головування Кіпру в Раді ЄС триватиме до 1 липня. Відтепер він організовуватиме засідання Ради ЄС та головуватиме на них, формуватиме порядок денний і визначатиме пріоритети.

Міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос пообіцяв запровадити «новий підхід» як до переговорів про вступ України, так і щодо інших питань, головні з яких – оборона та проблеми міграції. Комбос запевняє, що Кіпр упорається зі своїм головуванням в ЄС дисципліновано, віддано та з «іншим мисленням».

Дипломат наголосив, що увага ЄС й далі буде зосереджена на підтримці України. За його словами, Кіпр добре знає, що таке військові конфлікти та окупація.

«Порядок денний справедливо стосується України, і він таким залишатиметься. Але ми хочемо врахувати питання, що стосуються ширшого регіону Близького Сходу, оскільки ми також розглядаємо Кіпр як частину цього регіону», – сказав Комбос.

Нагадаємо, 1 липня 2025 року Данія офіційно розпочала головування у Раді Європейського Союзу. Данське головування пройшло під гаслом «Сильна Європа у мінливому світі».

До того Раду Європейського Союзу очолювала Польща. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підбив підсумки та заявив, що польське головування було новаторським у розумінні безпеки Європи. Очільник уряду наголосив, що Польща хоче змінити переконання в ЄС, що час готуватися до загроз і розраховувати на себе.