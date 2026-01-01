Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кіпр розпочав головування в Раді ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кіпр розпочав головування в Раді ЄС
Головування Кіпру в Раді ЄС триватиме шість місяців
фото: МЗС України (ілюстративне)

Нікосія запевнила, що ЄС продовжуватиме підтримувати Київ у боротьбі з російською агресією

Сьогодні, 1 січня, Кіпр розпочав піврічне головування у Раді Європейського Союзу, замінивши Данію. Про це повідомляє «Главком».

Головування Кіпру в Раді ЄС триватиме до 1 липня. Відтепер він організовуватиме засідання Ради ЄС та головуватиме на них, формуватиме порядок денний і визначатиме пріоритети.

Міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос пообіцяв запровадити «новий підхід» як до переговорів про вступ України, так і щодо інших питань, головні з яких – оборона та проблеми міграції. Комбос запевняє, що Кіпр упорається зі своїм головуванням в ЄС дисципліновано, віддано та з «іншим мисленням».

Дипломат наголосив, що увага ЄС й далі буде зосереджена на підтримці України. За його словами, Кіпр добре знає, що таке військові конфлікти та окупація.

«Порядок денний справедливо стосується України, і він таким залишатиметься. Але ми хочемо врахувати питання, що стосуються ширшого регіону Близького Сходу, оскільки ми також розглядаємо Кіпр як частину цього регіону», – сказав Комбос.

Нагадаємо, 1 липня 2025 року Данія офіційно розпочала головування у Раді Європейського Союзу. Данське головування пройшло під гаслом «Сильна Європа у мінливому світі».

До того Раду Європейського Союзу очолювала Польща. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підбив підсумки та заявив, що польське головування було новаторським у розумінні безпеки Європи. Очільник уряду наголосив, що Польща хоче змінити переконання в ЄС, що час готуватися до загроз і розраховувати на себе.

Читайте також:

Теги: Кіпр Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна отримала черговий транш прямої бюджетної допомоги від ЄС
Шостий транш Ukraine Facility: Україна отримала 2,3 млрд євро
22 грудня, 2025, 14:17
Європа зацікавлена в тому, щоб Україна продовжувала отримувати фінансування
Скільки часу Україна зможе воювати без грошей ЄС: прогноз Reuters
18 грудня, 2025, 10:06
Європарламент схвалив фінансову підтримку абортів у ЄС
Фонд для підтримки абортів у ЄС отримав «зелене світло» від Європарламенту
17 грудня, 2025, 16:36
Журналісти кажуть, що Європа підтримує Київ, зокрема, щоб зберегти власну безпеку
WSJ: Погана мирна угода гірше для союзників України, ніж її відсутність
17 грудня, 2025, 09:00
На той час президент США Білл Клінтон (зліва направо), президент Росії Борис Єльцин і президент України Леонід Кравчук потискають один одному руки в Москві, 14 січня 1994 року
Імітація гарантій безпеки. Як нам знову не вляпатися в Будапештський меморандум
15 грудня, 2025, 09:46
Єврокомісарка з питань розширення прибула до України: мета візиту
Єврокомісарка з питань розширення прибула до України: мета візиту
10 грудня, 2025, 14:38
Дональд Трамп раніше стверджував, що Володимир Зеленський є «диктатором без виборів»
ЄС відповів на заяви Трампа про необхідність виборів в Україні
9 грудня, 2025, 16:19
ЄС звільнив Польщу від механізму солідарності в рамках міграційного пакту Євросоюзу
ЄС звільнив Польщу від обов'язку приймати мігрантів 
8 грудня, 2025, 20:39
Стефано Санніно залишає посаду
Топпосадовець ЄС йде у відставку після затримання у справі про шахрайство
3 грудня, 2025, 21:11

Політика

Кіпр розпочав головування в Раді ЄС
Кіпр розпочав головування в Раді ЄС
Нафтовий танкер, який переслідували військові США, отримав російську реєстрацію – NYT
Нафтовий танкер, який переслідували військові США, отримав російську реєстрацію – NYT
Макрон у новорічному зверненні згадав про Україну та дав обіцянку
Макрон у новорічному зверненні згадав про Україну та дав обіцянку
Трамп оголосив про виведення нацгвардійців з Чикаго, Лос-Анджелеса та Портленда
Трамп оголосив про виведення нацгвардійців з Чикаго, Лос-Анджелеса та Портленда
Британські підлітки зможуть голосувати з 16 років
Британські підлітки зможуть голосувати з 16 років
Європейські миротворці готові моніторити перемир’я в Україні: подробиці від Welt
Європейські миротворці готові моніторити перемир’я в Україні: подробиці від Welt

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua